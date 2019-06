Récord histórico de matriculados en las oposiciones de educación

Los opositores afrontan los últimos días de preparación de los exámenes con nervios pero esperanzados

La biblioteca pública de Ourense se ha convertido estos días en un centro para la preparación de oposiciones, sobre todo en el horario matutino. Apuntes, libros, rotuladores de varios colores y sobre todo concentración y silencio inundan sus salas. Pablo Sánchez, Miguel Freire, Raquel Novoa y David Losada comparten espacio de estudio, aunque no se conocen.

Pablo es becario en la biblioteca ourensana, tarea que ahora compagina con la preparación de las oposiciones de Educación para ser profesor de Geografía e Historia. Tiene 28 años y no es la primera vez que se presenta. Es la tercera y, espera, que la vencida. «Agora mesmo é o máis importante para min porque significaría poder conseguir o traballo para o que estudei e me preparo». Acabó sus estudios en el 2014 y durante este tiempo ha tenido trabajos temporales en diferentes talleres. Su opción ha sido estudiar por su cuenta ampliando los temarios. Y sobre su experiencia anterior afirma: «As probas parecéronme sinxelas para unha persoa que vaia ben preparada. Eu non tiven tempo antes, pero creo que este ano vou mellor preparado. Ademais, coa experiencia perdes nervios e tes máis confianza en ti mesmo».

