Las víctimas del Alvia al ministro de Fomento: «Ponga fecha y hora para la reunión»

La Voz de Galicia Pablo González

redacción / la voz 07/06/2019 14:57 h

La Plataforma de víctimas del Alvia piden «fecha y hora» para mantener una nueva reunión con el ministro de Fomento en funciones, José Luís Ábalos, después de que se mostrara favorable a tener ese encuentro «cada vez que haga falta» cuando fue interpelado al respecto el jueves en Estrasburgo. «Llevamos más de ocho meses solicitando reiteradamente una reunión al ministro. Sin ir más lejos, hace un mes hablamos por teléfono con su director de gabinete y nos dijo que no era posible», aseguran los afectados por el accidente que causó 80 muertos y 144 heridos a las puertas de Santiago.

Las víctimas también cuestionan otra parte de sus declaraciones, cuando aseguró que la investigación importante es la que se hace en sede judicial, mientras que la que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se niega a reabrir la enmarcó en la esfera «técnica». Consideran que no es de recibo quitar importancia a una investigación que la Comisión Europea, a través de su agencia ferroviaria, cree que es necesario reelaborar al no haberse realizado con los parámetros de independencia que marcan las directivas comunitarias. «Señor Ábalos, queremos recordarle, por si no lo sabía, que en democracia existen tres tipos de responsabilidades: las penales, las técnicas y las políticas. Las víctimas y familiares llevamos casi seis años pidiendo que depuren todas», asegura la plataforma en un comunicado. «Son precisamente las responsabilidades técnicas las que le corresponden al ministro en funciones y a su equipo», alegan las víctimas.

«No eluda su responsabilidad, cumpla su palabra y siga los dictámenes de la Unión Europea», exigen a Ábalos las víctimas del Alvia, que recuerdan que Bruselas concluyó que el Gobierno «no cumplió de forma adecuada con la obligación de investigar el accidente». Recuerdan, además, que la ley del sector ferroviario permite al titular de Fomento cesar a los miembros de la CIAF y crear una nueva comisión de investigación técnica independiente.