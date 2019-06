Los hospitales concertados renuncian a implantar nuevas especialidades por las trabas de la ley de incompatibilidades

0

Redacción / La Voz 07/06/2019 21:00 h

En diciembre, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia daba un respiro a los hospitales concertados: los médicos pueden compaginar sanidad pública y privada siempre que el profesional en cuestión no haga actividad concertada. Galicia es una de las comunidades que aplican de forma más restrictiva la ley de incompatibilidades, del año 1984, una legislación que todos los colegios médicos de España aseguran que hay que reformar.

Pero tras ese esperado fallo y la decisión de la Xunta de no recurrir y acatar la sentencia, los hospitales concertados se han encontrado con que en la práctica nada ha cambiado. Las inspecciones son constantes y mientras un profesional que abre una consulta privada o colabora en una clínica no tiene problemas para compaginar ambas actividades, cuando este ejercicio se lleva a cabo en un centro concertado, surgen los problemas.

Los hospitales concertados de Galicia, agrupados en Ahosgal, aseguran que han dejado de implantar hasta quince nuevas especialidades por las trabas en la aplicación de esta norma. En algún caso han logrado recuperarlas al fichar a facultativos que dejaron la sanidad pública. Para implantar una unidad de cirugía cardíaca, por ejemplo, se necesitan cuatro especialistas en plantilla, pero no pueden tenerse en cuenta aquellos que compaginan la privada con el Sergas, por lo que ante la falta de profesionales deben renunciar a poner en marcha la especialidad.

Discriminación

Los doce hospitales privados de Galicia lamentan que esta rigidez de la ley de incompatibilidades se aplique de forma exclusiva en la comunidad y que además se haga solo en estos centros, y no en clínicas o consultas. Otra de sus denuncias se refiere al exhaustivo control de la información que los concertados dan de sus profesionales en sus páginas web, ya que incluso se prohíbe que aparezcan los médicos que compatibilizan pública y privada como colaboradores del centro, pues en esos casos sería publicidad.

El quid de la cuestión es, en definitiva, que la Xunta aplica, según los médicos, la ley estatal de forma muy restrictiva, por lo que un facultativo no podría trabajar en un hospital concertado aunque no realice esta actividad o incluso si su especialidad no tiene concierto. Tanto Ahosgal como la Alianza de la Sanidad Privada Española recibieron con satisfacción la sentencia del TSXG y reclamaron la unificación de criterios en todo el territorio nacional, algo que seis meses después del fallo sigue sin aplicarse. En febrero, la asamblea de colegios médicos de España también urgió la reforma de esta normativa estatal.