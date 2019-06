Un cura gallego a sus feligreses: «Se queres ver a Deus, mándalle un whatsapp mentres conduces»

0

La Voz de Galicia

07/06/2019

El párroco de San Pedro da Ramallosa no da crédito a que el cartel que él mismo instaló en el templo esté causando sensación. La foto circula por las redes sociales y el mensaje tampoco ha pasado desapercibido para los vecinos de esta parroquia de Nigrán. «Sí, púxeno eu», sentencia con sorpresa Xosé Manuel Lence. Él es el encargado de este templo desde el año 2013 y simplemente decidió echarle humor a una escena cotidiana: la presencia de teléfonos móviles en su iglesia.

«O cartel só pide que a xente non entre na igrexa con móbil, pero botándolle un pouco de sentido do humor. Aquí dentro non é sitio de ter o teléfono», relata. El mensaje advierte sobre el uso del teléfono en el templo -«ao entrares nesta igrexa é posible que escoites "a chamada de Deus", pero non é nada probable que te chame ao móbil-, pero no solo eso.

"....Se queres ver a Deus, mándalle un Whatsapp mentres conduces".

Bravo pola retranca do cura, ou do monaguillo, da capela de A Ramallosa (Nigrán).

— A Boa Celeste© (@Dijochoeu) June 5, 2019

«Fago unha referencia ao tráfico, si. Pero é unha "humorada"», explica Lence. Y es que el relato sigue: «Se queres falar con Deus, entra, escolle un lugar tranquilo e fala con el. Se queres ver a Deus, mándalle un Whatsapp mentres conduces».

Para el párroco su iglesia no deja de ser una extensión de la realidad y de la dependencia de este aparato. «A xente ven á misa co móbil, como o leva a todas partes. Van con el a teatros e a conferencias tamén. Non son conscientes do que isto estorba. A xente prefire falar polo teléfono, que ter unha conversa en persoa. Son cousas da modernidade», dice con simpatía.

Lo que Xosé Manuel Lence dice no tener confirmado es qué le ha parecido a sus feligreses. «É unha chamada de atención, pero non teño idea da sensación que lles causou aos veciños máis alá de que xa non se escoitan teléfonos dentro da igrexa. Aquí óense coma en todos os sitios. Menos o meu, que me chaman e non sempre o teño conmigo», comenta con ironía.