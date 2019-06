Los concellos gallegos dan por hecho que no tendrán suficientes socorristas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Gladys Vázquez

Redacción / La Voz 08/06/2019 05:00 h

Los concellos costeros de Galicia van contra reloj. La temporada de playa ya está aquí y no encuentran socorristas. No hay tantos profesionales como vacantes. Más bien, los titulados no se presentan a unos puestos que, como mucho, les garantizan tres meses de trabajo.

El concello coruñés de Carballo va a ser uno de los primeros en dotar sus arenales. Los puestos de socorrismo estarán activos este domingo. Eso sí, no estará disponible toda la plantilla. En la capital de Bergantiños, con arenales con tanto oleaje como Razo o Baldaio, han convocado 30 plazas. Realizaron las pruebas con previsión en el mes de mayo, pero aún así, les faltan candidatos. Tanto, que desde el concello no descartan realizar una segunda convocatoria para intentar completar la plantilla. Y eso que en Carballo los sueldos han subido. Un socorrista cobrará 1.300 euros. No en todas las localidades sucede lo mismo. La mayoría se quedan en los 1.000 euros justos. «No te compensa ni el sueldo ni el tiempo de contrato. Me atrevo a decir que este año va a ser peor». Lo dice Nuria Rodríguez, presidenta de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia. «No hay remesas de socorristas. Tendrían que trabajar todo el verano para que les compensase el curso». Se refiere a la formación obligatoria de los socorristas: 420 horas que cuestan 1.000 euros. Las cuentas no salen.

«No hay remesas de socorristas. Tendrían que trabajar todo el verano para que les compensase el curso»

En el concello coruñés de Oleiros cierran el próximo miércoles la segunda convocatoria. De las primeras 25 plazas se cubrieron «casi todas». Aún así, necesitan cubrir siete vacantes más. Muy cerca, en Sada, también están con el proceso selectivo. En este caso, buscan a 12 profesionales: ocho socorristas y cuatro técnicos de primeros auxilios. Creen que estos últimos puestos, que atienden otro tipo de incidencias, tienen más demanda. En Sada también han tenido problemas en los últimos años para encontrar socorristas y no creen que el 2019 vaya a ser una excepción. Ya están en la cuenta atrás. Su temporada de verano es de las tempraneras: empieza el 15 de junio.

Ni la mitad

La Mancomunidade de Concellos do Val Miñor centraliza la selección de los socorristas que trabajarán en Nigrán o Baiona. Allí han subido los sueldos: de los 1.160 del 2018 a los 1.296 de este año. Aún así tienen como referencia que el verano pasado no cubrieron la mitad de las vacantes. Este año necesitan 30 socorristas. Por las listas del Servicio Público de Empleo les han llegado una docena de interesados, pero en el Boletín de la Provincia han convocado 18 más de acceso libre. Apurados están también en Ribadeo. Empiezan la temporada el día 15, aunque las pruebas no se harán hasta el 13. Aún está abierto el plazo de solicitudes, pero ya tienen la sensación de que no encontrarán a la veintena de profesionales que necesitan.