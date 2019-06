Antón Cancelas, doblador: «Sue Ellen, botaches pingas no café»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Mónica P. Vilar

20/06/2019 12:26 h

No recuerda cuál fue la primera frase que dobló, pero sí que han pasado más de 30 años desde que una amiga lo enredó para hacer un curso de doblaje. Era 1986 y desde entonces Antón Cancelas (Vigo, 1955) no ha dejado de trabajar. Su voz se ha colado en miles de hogares, a través de personajes que llegaron a ser tan omnipresentes como el villano de Dallas, J.R. Ewing. «En su época era un personaje mítico y la gente todavía no estaba habituada a escuchar un doblaje en gallego, así que les hacía mucha gracia», recuerda. No tiene claro si llegó a pronunciar el tópico «Estás bébeda, Sue Ellen», pero sí se ríe al contar que le tocó otra frase aún más autóctona: «Seica lle botaches unhas pingas de algo forte ao café, Sue Ellen. Me pareció una frase fantástica, esa sí es una buena adaptación de un idioma a otro», dice.

Cancelas también pronunció la que los gallegos votaron como la mejor frase de doblaje de la historia de la TVG, el «a rañala, raparigo» que Schwarzenegger utiliza en Terminator 2.

Sin embargo, él prefiere quedarse con otros trabajos en los que pudo poner voz a grandes de la escena como Anthony Hopkins, Jack Nicholson, Clint Eastwood o Walter Matthau. «Soy poco mitómano pero con lo que ya he hecho tengo cubierto mi puntito de ego», asegura, y por eso dice no tener personajes pendientes, aunque no le hubiera importado doblar a Humphrey Bogart.

Más allá de los nombres, reconoce que lo que de verdad le emociona son los proyectos que le permiten buenos registros, aunque los intérpretes sean poco conocidos. Y es que Cancelas se declara actor vocacional. Incluso ha sentido la emoción de ganar un Oscar, aunque lo hizo en carne ajena. Fue en 1994, cuando Tommy Lee Jones levantó la estatuilla dorada como mejor actor secundario por El fugitivo. Meses antes, Antón se había encargado de doblarlo al castellano. «Es uno de los trabajos más bonitos que hice, lo pasé realmente bien doblando a ese fenómeno. Así que esa noche me quedé viendo la gala y pensando 'Dios mío, que le toque'. No te puedes imaginar la alegría que me llevé. Empecé a dar botes, como si me lo hubieran dado a mí», rememora.

Este vigués realiza trabajos para toda España, a pesar de que no es fácil llegar al mercado nacional desde Galicia. «Estuve trabajando en Madrid, en Barcelona, en París, en Portugal... y decidí volver porque soy muy gallego, porque me encanta mi tierra y porque prefiero vivir feliz aquí a vivir feliz en Madrid», afirma.

En la ciudad olívica ha montado su propio estudio de locución, desde donde trabaja, cada vez más, para Internet: «La Red mueve cada día más trabajo, sean documentales, cuñas publicitarias... Es un nicho de negocio fundamental», apunta. En ocasiones también ejerce como DJ, porque la música es su principal afición, y de vez en cuando, incluso actúa en películas o cortos «simplemente por el placer de hacerlo». Y es que su trabajo, insiste «es vivir de mi voz». Hace pocas semanas terminó el doblaje de una serie de dibujos animados para Disney, otra para HBO basada en un proyecto de Bruce Lee y una tercera, llamada The Cool Kids, para la Fox. «En la de HBO hago de malo malísimo y me lo paso muy bien pero en la otra soy un jubilado que ya está de vuelta de todo y lo paso aún mejor, me encanta la comedia aunque por mi voz me suelen llamar para los papeles de villano», dice.

Como enamorado de su profesión, Cancelas solo aspira a retirarse en ella. «Me gusta mi trabajo, soy feliz con él. No me ha hecho rico pero he podido vivir de esto desde que empecé. Yo con tal de pagar mis facturas a fin de mes haciendo algo que me gusta ya estoy contento».