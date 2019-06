El pulso por la Diputación de Lugo entre los socialistas Darío Campos y José Tomé lo resolverá Ferraz

0

Vigo, Ourense / La Voz 04/06/2019 05:00 h

La comisión federal de listas del PSOE será el órgano que resolverá la pugna que se ha abierto en Lugo por la presidencia de la Diputación. La continuidad del alcalde de A Pontenova, Darío Campos, ha sido amenazada por el regidor de Monforte, José Tomé, que considera que el PSOE debe aplicar otro modelo de gestión en el organismo provincial.

La ejecutiva de los socialistas lucenses podrá hacer su propuesta, pero será la ejecutiva gallega la que informe a la dirección estatal sobre cuál cree que puede ser la solución idónea. En ámbitos de la dirección del PSdeG existe la idea de que la Diputación de Lugo emitió una imagen convulsa en este mandato, por lo que no descartan acabar apostando por un relevo a Campos, quien aún no cuenta con un apoyo oficial expreso para seguir. Ferraz ejercerá más que en otras ocasiones su función de elegir y dar el visto bueno a los presidentes y diputados provinciales, pues tiene así en su mano reducir el poder de Susana Díaz en Andalucía.

Aun así, se da por hecho que el acuerdo de A Coruña entre PSOE y BNG no corre el más mínimo riesgo, como tampoco que en Pontevedra la reedición del pacto entre los mismos partidos dependerá de la voluntad de seguir de los nacionalistas, que podrían ver, eso sí, reducido su ámbito de gestión al perder un diputado y quedarse en tres frente a los trece de Carmela Silva.

El acuerdo más complejo se aguarda en Ourense. Tras quedarse sin mayoría absoluta, José Manuel Baltar debería evitar un pacto a cuatro entre PSOE, Democracia Ourensana, BNG y Ciudadanos. Esta última formación no descarta un acuerdo con el PP y, declarado «socio preferente» desde su dirección para gobiernos autonómicos y locales. El secretario de Organización de Cs en Galicia, Laureano Bermejo, explica que la dirección nacional ha delegado esa decisión en el comité autonómico de pactos. Pese a todo, Bermejo no quiere adelantar acontecimientos: «No tenemos prisa». Dirigentes del PPdeG tampoco descartaron la posibilidad de llegar a un acuerdo con DO para conservar la Diputación. Sin embargo, su portavoz, Gonzalo Pérez Jácome, asegura que no se han dirigido a él.