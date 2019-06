Pontón advierte de que se puede trabajar por las ciudades desde el gobierno y la oposición

0

La Voz de Galicia MARIO BERAMENDI

Santiago de Compostela 03/06/2019 16:38 h

Flanqueada por los candidatos y candidatas nacionalistas que concurrieron a las municipales, Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, ha comparecido esta mañana por vez primera para analizar el 26-M, sin aclarar cuál será la posición del Bloque en cada una de las ciudades. En línea con lo ya expresado, la líder nacionalista ha celebrado el ascenso social del nacionalismo, lo que a su juicio permite augurar una nueva etapa política para las autonómicas por el retroceso del PP. En relación a las corporaciones, que se constituye el sábado 15 de junio, Pontón ha anunciado que actuarán con «responsabilidade» para promover gobiernos del cambio que impidan al PP coger las riendas, y que no parten de ningún «apriorismo». La portavoz sí ha dicho que «se pode traballar polas cidades desde o goberno ou desde a oposición, pero sempre pensando no ben común», algo en lo que, según Pontón, el Bloque ya tiene una experiencia sobrada.

La dirección nacionalista, a la espera de ver qué es lo que deciden las asambleas locales del BNG, ya ha mostrado sus preferencias, aunque se esfuerza en que no trasciendan para dar voz a la militancia. La ejecutiva es partidaria de entrar en las diputaciones, porque permite manejar recursos y rentabilizar la acción de gobierno, y pasar a cogobernar en aquellos municipios en los que el Bloque pueda preservar un perfil propio. Dados los resultados del pasado 26-M, esto solo lo garantiza Lugo, donde los nacionalistas obtuvieron cinco concejales, pero no Santiago, A Coruña y Ferrol, donde solo lograron dos. Aquí se facilitará la elección de los regidores, pero no se entrará en los ejecutivos locales. Con todo, el Bloque celebrará este sábado un consello nacional, que es el máximo órgano entre asambleas, tras el cuál hará pública su posición en cada caso concreto.

La líder del BNG sí aclaró ayer que, como principio general, la acción de su partido donde no tenga alcaldías va a estar supeditada a que haya cambios reales, y anunció que serán muy exigentes, siempre desde el diálogo y con la mano tendida. zanjado señalando que su acción de futuro donde no tenga alcaldías «va a estar supeditada a que haya cambios reales», por lo que la formación va a ser «muy exigente en su trabajo», trabajando «desde el diálogo y con la mano tendida», pero siempre «con una orientación clara: hacer avanzar el proyecto nacionalista en las ciudades». Pontón insistió en que los resultados del domingo 26 de mayo permiten hacer un balance alentador para el futuro porque se avanzó un 22,2 % en el voto en las ciudades, y en 31, 3 % en el conjunto de la comunidad gallega, además de haber logrado el objetivo prioritario: obtener representación en las siete ciudades gallegas, después de que se perdiera en Vigo y Ourense en las municipales del 2015.