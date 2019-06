«El tramo del siniestro no es de especial riesgo»

0

«Hay que analizar todos los factores que han intervenido en el accidente. Es pronto para fijar una causa concreta». Francisco Javier Molano, teniente coronel jefe de la Guardia Civil de Tráfico de Galicia, se muestra cauteloso sobre las causas que pudieron haber influido en el siniestro de Vigo, un accidente que le ha impactado por sus consecuencias.

-¿A qué se debió el accidente?

-No se pueden establecer por ahora las causas del accidente, porque aún estamos en el proceso de investigación. Es un siniestro con tres muertos y con cierta complejidad, por lo que requiere de una minuciosa investigación. Lo que sí se puede decir es que hubo una salida de vía en un sitio que no es complejo desde el punto de vista de la seguridad vial y por lo tanto habrá que estudiar todas las razones que han dado lugar al accidente. Pero ese no es un tramo de especial riesgo que requiera una vigilancia especial por su peligrosidad.

-Se habla de un exceso de velocidad del vehículo accidentado.

-Es pronto para determinarlo, lo que sí está claro es que el vehículo quedó muy deteriorado tras el impacto y eso indica una gran violencia. Pero para determinar la velocidad se necesita una investigación más minuciosa que se hará lo antes posible.

-¿Pudo haber alguna distracción del conductor?

-No se descarta nada. Ahora tenemos que esperar a conocer la versión de los supervivientes y de otros conductores que circulaban por la zona y que vieron cómo iba circulando el coche de los jóvenes. Se investiga todo porque nos interesa conocer las causas del accidente para evitar futuros siniestros.

-¿Tiene influencia la poca experiencia del conductor?

-Es un conductor novel, con poco tiempo con el carné, y evidentemente tiene una menor experiencia en la conducción. Eso puede influir al reaccionar ante una circunstancia imprevista, pero no podemos decir que esa falta de experiencia haya tenido algo que ver en este accidente.

-Y no había ingerido ni alcohol ni drogas.

-Efectivamente, descartamos que el conductor haya ingerido alcohol o drogas.

-Otra tragedia con jóvenes.

-Sí. Hay que mandar un mensaje que es recurrente, no solo por este accidente. Creo que tenemos que enviar el mensaje de que los adultos debemos insistir en educar a los jóvenes en seguridad vial y seguir concienciándolos sobre los riesgos de la conducción. En la carretera no hay ningún lugar seguro.