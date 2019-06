«Tras pensalo, decanteime polo contrato de continuidade, non é ideal pero ten vantaxes»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Elisa Álvarez

Redacción / La Voz 01/06/2019 05:00 h

Si algo tenía claro Lidia Romero mientras hacía la residencia de familia es que quería quedarse en Galicia. Así que cuando el 20 de mayo finalizó el cuarto curso tenía tres opciones encima de la mesa: trabajar en las urgencias hospitalarias, anotarse en las listas generales de sustituciones para médicos de familia, u optar por el nuevo contrato de continuidad que puso en marcha la Consellería de Sanidade a principios de este año, «tras moito pensalo decanteime polo contrato de continuidade porque aínda que penso que non é o ideal, ofrécenos algunhas vantaxes que non tiñamos doutra forma».

¿Y cuáles son? «Que estás dada de alta de maneira continuada na Seguridade Social, danos estabilidade laboral, temos dereito a vacacións, días de libre disposición, cursos de formación, e en principio non hai que estar pendente do teléfono», apunta esta joven. Además, se quedará en su zona, Barbanza, ya que le han asignado como centro de salud de referencia el de Ribeira, aunque deberá hacer sustituciones en otros ocho centros, además de las guardias que implica este contrato, «é outra das vantaxes que lle vin, porque limita as substitucións a este territorio, e como vivo preto desa área, veume ben», cuenta.

¿Ha hecho muchos esfuerzos el Sergas por retener a sus residentes una vez acabada la formación? Lidia se lo piensa antes de responder, «en fin, ofrecéronos estas dúas cousas, ou listas xerais ou este contrato, outros anos so había a primeira posibilidade». Lo cierto es que la mayoría de los residentes de familia no optaron por el famoso contrato de continuidad. En su área sanitaria, la de Santiago, terminaron once, y solo tres firmaron este acuerdo, «a maioría optou por urxencias de hospital».

En cuanto a la especialidad elegida, medicina de familia, no tiene ninguna duda de que no se ha equivocado, «ao contrario, collín familia porque tiña vocación, gustábame estar nunha consulta; saber qué ocorre co cupo, que moitas veces é familiar polo que me interesa coñecer a cada membro da familia; saber que pasa despois da primeira asistencia... Formeime en Porto do Son e alí hai uns profesionais de gran vocación, iso fixo que cada día a miña vocación e o meu interese polo traballo fose crecendo».