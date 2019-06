El Sergas logra atraer a 83 médicos de familia que acaban de finalizar el mir

0

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 01/06/2019 05:00 h

La Consellería de Sanidade lleva meses asegurando que no tiene médicos de familia y pediatras a los que recurrir, por lo que recibe con los brazos abiertos a la nueva hornada de profesionales que acaban de finalizar la residencia en estas dos especialidades en la comunidad gallega. No obstante, no ha logrado que se queden todos los que remataron el 20 de mayo. Sí la mayoría, e incluso ha conseguido atraer a médicos que se habían formados en hospitales de fuera de Galicia, pero el número de los facultativos que se quedarán es inferior al total de residentes. En concreto, han terminado 87 especialistas de familia en los centros gallegos y 78 continuarán desempeñando su labor en el Sergas. Además, otros cinco se incorporan de fuera de Galicia, con lo que habrá 83 nuevos facultativos disponibles.

En el caso de los pediatras, han acabado su período de residencia 19, y de ellos 14 han dicho que sí a un contrato en el servicio público de salud. Además, otros dos que estaban en hospitales de otras autonomías vendrán a trabajar al Sergas. En total, se incorporan 16 tras finalizar la especialidad.

Aunque las condiciones laborales que ofrece un servicio sanitario son importantes a la hora de quedarse u optar por otro destino, existen otros condicionantes, como el lugar de residencia, lo que hace que haya médicos que tras los cuatro años de formación decidan intentar volver a su lugar de origen.

Tres opciones al terminar

El Sergas incluye en el 2020 la dotación para elevar las plazas mir de familia y pediatría Este año, con la intención de retener al mayor número de médicos de familia que finalizan el mir, la Consellería puso en marcha el llamado contrato de continuidad, cuya duración es de un mínimo de un año y un máximo de tres. Además da estabilidad a los facultativos, pese a que su trabajo consiste en hacer sustituciones en centros de salud y guardias en PAC. Las otras dos opciones que tienen los especialistas de familia son trabajar en las urgencias hospitalarias o inscribirse en las listas generales, en donde aunque no existe esta estabilidad durante un año continuado, sí se plantea la opción de lograr una baja larga o incluso una interinidad. Al menos en alguna área sanitaria el nuevo contrato de continuidad no fue la opción elegida por la mayoría de los jóvenes médicos, que se decantaron por el servicio de urgencias en primera opción.

Otro de los objetivos del Plan de Mellora de Atención Primaria que se aprobó recientemente es incrementar las plazas de formación de especialistas en medicina de familia y en pediatría para tener así más profesionales disponibles tras acabar la residencia.

En este sentido, el documento incluye la dotación en el año 2020 de 10 nuevas plazas para la formación de residentes de familia, y otras seis nuevas para la especialidad de pediatría, pasando de 20 a un total de 26.