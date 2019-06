Un equipo de élite de la Guardia Civil reconstruirá el accidente mortal de la AP-9

Francisco Javier Molano, teniente coronel jefe de la Guardia Civil de Tráfico, dice que hay que analizar todos los factores que intervinieron en la salida de vía mortal

«Hay que analizar todos los factores que han intervenido en el accidente. Es pronto para fijar una causa concreta». Francisco Javier Molano, teniente coronel jefe de la Guardia Civil de Tráfico de Galicia, se muestra cauteloso sobre las causas que pudieron haber influido en el siniestro de Vigo, un accidente que le ha impactado por sus consecuencias.

-¿A qué se debió el accidente?

-No se pueden establecer por ahora las causas del accidente, porque aún estamos en el proceso de investigación. Es un siniestro con tres muertos y con cierta complejidad, por lo que requiere de una minuciosa investigación. Lo que sí se puede decir es que hubo una salida de vía en un sitio que no es complejo desde el punto de vista de la seguridad vial y por lo tanto habrá que estudiar todas las razones que han dado lugar al accidente. Pero ese no es un tramo de especial riesgo que requiera una vigilancia especial por su peligrosidad.

