El BNG se remite a la asamblea de Ferrol para decidir si cogobierna con el PSOE

La Voz de Galicia MARIO BERAMENDI

Santiago de Compostela 31/05/2019 13:02 h

El BNG celebrará a lo largo de las próxima semana las asambleas comarcales y locales que servirán para tomar una posición sobre los pactos en cada ayuntamiento. La decisión definitiva sobre qué se hará se tomará en el consello nacional, el máximo órgano entre asambleas, el próximo sábado 8 de junio. Rubén Cela, miembro de la ejecutiva y responsable de la campaña, compareció ayer para anunciar que el Bloque tiene clara la premisa de que no gobierne el PP, lo que pasa por facilitar las alcaldías socialistas, pero lo que se decida en cada municipio se estudiará «caso a caso», una vez escuchada a la militancia. Con todo, la ejecutiva ya ha fijado una posición: participar solo en el gobierno de Lugo y en las diputaciones, pero no en los de Santiago, A Coruña y Ferrol. En los dos primeros casos, por la distancia con la lista más votada y porque la entrada no garantiza una mayoría de gobierno; y en el tercero, porque la dirección nacionalista no ve claro un tripartito con los socialistas y el líder de la marea, Jorge Suárez, fuertemente castigado en las urnas. La ejecutiva ha marcado ya posición, y ahora está por ver qué decide la asamblea ferrolana.

«A única certeza é que no que dependa de nós non vai gobernar o PP, todo o demás está por ver: non partimos de ningún apriorismo, ni damos nada por feito», sostuvo Rubén Cela, quien dijo que ahora es el momento de escuchar la opinión de la militancia. Sin embargo, el responsable de la dirección advirtió de que cualquier pacto de gobierno será en base a un acuerdo programático y dejo claró que el BNG «non vai a entrar a gobernar por gobernar». La ejecutiva del Bloque considera que la organización debe mantener un perfil propio en el caso de entrar en los ejecutivos locales, algo que por los resultados obtenidos solo garantiza Lugo, donde lograron cinco ediles, pero no en Santiago, Ferrol, A Coruña y Ourense, donde tuvo que conformarse con dos concejales. Por otra parte, los nacionalistas rechazaron la oferta del PP de Catoira para alcanzar un pacto que impida que gobierne el PSOE.