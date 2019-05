El Supremo establece que cada conductor pague el 50 % de los daños del otro en los choques sin culpable claro

0

La Voz de Galicia José Manuel Pan

redacción / la voz 29/05/2019 19:42 h

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia por la que en caso de una colisión sin culpables claros cada conductor deberá pagar el 50 % de los daños del otro vehículo. La Sala Civil del alto tribunal fija así doctrina sobre la solución aplicable a los casos de daños en los bienes causados por la colisión recíproca de vehículos sin determinación del grado de culpa de cada conductor. En la práctica, el Supremo garantiza al conductor que no tiene seguro a todo riesgo el pago de la mitad del arreglo de su coche.

El Supremo señala que cuando ninguno de los conductores logre probar su falta de culpa o su negligencia en el daño causado al otro vehículo cabrían tres posibles soluciones: que cada conductor indemnice íntegramente los daños del otro vehículo; que las culpas se neutralicen y entonces ninguno deba indemnizar los daños del otro vehículo, y que cada uno asuma la indemnización de los daños del otro vehículo en un 50 %.

La Sala Civil del Tribunal Supremo considera que la tercera solución es la más coherente con la efectividad de la cobertura de los daños en los bienes a cargo del seguro obligatorio de vehículos de motor. Explica que cualquiera de las otras dos soluciones podrían privar por completo de indemnización al conductor que no hubiese causado la colisión, pero no lograse probar que no es culpable, o bien podrían dar lugar a que se indemnice al propietario del vehículo cuyo conductor hubiera sido el causante de la colisión, sin que exista prueba al respecto.