Ángel Sánchez: «Nunca supe de ningún caso de abusos sexuales a alumnos»

Los hechos habrían tenido lugar a finales de los 70 en el seminario menor de San Juan, en La Bañeza

Un vecino de Borrenes (en la provincia de León) presentó este miércoles una denuncia en el obispado de Astorga acusando a un cura ahora destinado en el municipio ourensano de O Barco de Valdeorras -que forma parte del obispado astorgano- por presuntos abusos cuando era un menor.

Emiliano Álvarez tenía diez años cuando comenzaron los tocamientos que, denuncia, le infligía Ángel Sánchez Cao. Sucedían de noche, cuando ya todos los escolares internos estaban en cama. «Eran habitaciones de mucha gente, éramos unos 80 chavales o así... Y entonces venía con una luz, te bajaba la sábana y los pantalones, y te tocaba», recuerda. Dice saber que el suyo no era un caso único, aunque nunca se hablase entre los escolares. «Lo sabías porque a veces nos quedábamos fuera fumando, y al ver venir la luz nos metíamos en cama y mirábamos... y entonces veías que la luz se paraba en los habitáculos de otros», señala. Por eso está convencido de que hay muchos otros nombres que podrían salir a la luz. Porque no era solo aquel cuarto, había más. «Debíamos de ser unos 300 chavales», señala. «Aquello era insoportable», resume. Dice que poco ha contado en todos estos años de lo que pasaba en el seminario. Eran otros tiempos, señala, y lo que decían los curas tenía un peso demasiado importante. «Ahora, el papa ha dicho que quiere destapar todo... Pues que se sepa», señala. Y espera que sea apartado del sacerdocio. «Creo que en este momento está empezando su infierno particular; yo ya lo he vivido... Fue un tormento que me costó matarlo a base de dolores», apunta.

