«Un buen profesor no termina la lección cuando suena la campana»

La Voz de Galicia Elisa Álvarez

Santiago 28/05/2019 05:00 h

Cerró el ciclo de conferencias de los Diálogos de Educación, que organiza el Centro de Formación y Recursos de Pontevedra y dejó claro que la escuela puede cambiar el mundo. Andria Zafirakou, profesora de arte en un centro de secundaria del área metropolitana de Londres con elevada conflictividad, logró dar seguridad al alumnado y sus familias, elevar las calificaciones e implicar a toda la comunidad. En el 2018 recibió el prestigioso Global Teacher Prize.

-¿Puede cambiarse el mundo desde la escuela?

-Definitivamente la escuela puede cambiar el mundo. Las clases son el futuro, los profesores ponemos la semilla de la creatividad, el interés y la motivación, y nuestra responsabilidad es asegurarnos de que los alumnos eligen la dirección correcta.

-Trabaja en un colegio de una zona deprimida, protege a los alumnos para que no entren en pandillas, les acompaña al autobús, ¿el profesor no debe limitarse a su labor en el aula?

-Como profesora siempre me interesó conocer a los estudiantes, preguntarles, averiguar sus intereses, sus motivaciones, su origen, sus preferencias, todo lo que pueda. A partir de ahí me encontré cosas devastadoras, historias dolorosas que me preocuparon, así que decidí ayudar, como adultos es nuestra responsabilidad guiarlos y ayudarlos. Respondiendo a la pregunta, creo que lo que hace que un profesor sea bueno es que no termine la lección cuando suena la campana.

-Su centro escolariza a alumnos de decenas de nacionalidades y han creado incluso un equipo de cricket solo para alumnas de familias conservadoras. Algunos no ven bien permitir símbolos como el pañuelo en el aula, ¿cree que deben respetarse todos estos símbolos religiosos o tradiciones?

-Cuanta más diversidad mejor, hay que abrazar las diferencias, es la única forma en la que los alumnos van a encontrarse cómodos y verán el centro como un entorno natural.

-Artes e humanidades siempre se han visto como asignaturas de segunda categoría, ¿estamos limitando la educación al reducirlo a las materias científicas?

-Creo que deberíamos hablar con los empleadores y preguntarles qué cualidades buscan, si buscan a personas que hagan cosas creativas, que trabajen en equipo y que sepan comunicarse, eso lo van a encontrar en las materias artísticas, esas destrezas las ofrece el arte.

-¿No se valora lo suficiente el arte?

-En mi país desafortunadamente no, lo cual es una pena porque las destrezas que ofrece el arte, como la autoconfianza y la creatividad, son absolutamente necesarias. Un alumno debería recibir de todo, matemáticas, arte... Porque cada uno tiene sus propias preferencias y aprendizaje vital.

-Ha transformado un colegio, ¿encontró reticencias?

-No. Los niños querían estar en la escuela, se sentían en un sitio seguro en donde pueden expresarse, en la sala de la música, en la de arte, en las instalaciones deportivas. Y las familias también se sienten seguras y saben que sus hijos lo van a estar.

-¿Qué cree que valoró el jurado para concederle el Global Teacher Prize?

-Me gustaría pensar que fue por mi pasión y por las evidencias de cómo el arte puede ir más allá y ayudar. Se imparte arte en el jardín de infancia pero lo que realmente importa es la continuidad, eso es lo que influye realmente en el paisaje de la persona.

"Una buena educación necesita recursos; si te importa la calidad de la enseñanza debes financiarla"

-¿Qué cualidades debe tener un buen profesor?

-La principal es que tu disfrutes trabajando y creando relaciones con el alumnado. La segunda es que muestres tu pasión por la materia, hasta el punto de que consigas embarcar al alumnado, que camine a tu lado. Y la tercera es que el profesor tenga grandes expectativas de su alumno y le diga: esto no es suficiente porque sé que lo puedes hacer mejor. Y tener altas expectativas del alumnado sea cual sea su entorno social o económico.

-¿Una buena educación necesita más recursos?

-Sí, sí, sí. Si te importa algo tienes que invertir en ello, si te importa la calidad de la enseñanza debes financiarla, preguntarte qué puedo hacer por los profesores.

-¿Qué opina de informes estandarizados como PISA?

-Creo que es interesante que ahora vaya a introducir un test sobre creatividad, y estoy interesada en saber qué países van a tener éxito y cuál es el nivel de creatividad de la gente joven.

-El colegio, en función de su entorno y de sus necesidades, ¿debería poder diseñar su propio currículo educativo?

-Sí, cada escuela debería mirar hacia su comunidad, y ver qué estudiantes vienen, qué tipo y cómo ayudarlos, porque cada escuela es muy diferente. Si quieres tener éxito debes mirar enfrente y diseñar el currículo para adaptarse al alumno.