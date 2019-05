Anónimos y pintadas, trabajo para los peritos privados

La Voz de Galicia M. P. V.

REDACCIÓN / LA VOZ 27/05/2019 08:58 h

No solo las entidades públicas recurren a expertos en peritaje caligráfico. Profesionales como Luis Santa Cruz, socio fundador de la Asociación Galega de Peritos Calígrafos (Agapeca), son requeridos con frecuencia por empresas privadas. «En el área laboral es donde más trabajo hay y no solo en cuestiones de firmas y contratos. También me llaman para asuntos como anónimos o pintadas», cuenta. Y es que descargar la rabia contra un jefe en forma de mensaje denigrante en el espejo del baño, por ejemplo, puede parecer un desahogo sin riesgo, pero en realidad no lo es. «Al ocurrir en el seno de una empresa es todavía más fácil encontrar documentos manuscritos por los empleados que puedas comparar con la pintada. Y si puedes demostrar la autoría a través de un peritaje caligráfico puede ser motivo para un despido procedente o incluso para una denuncia», explica Santa Cruz.

Cuando se trata de pericias utilizadas en procesos judiciales, este profesional señala que lo más habitual es trabajar en asuntos penales (delitos de estafa, de falsificación...), aunque en ocasiones sus informes también se utilizan en asuntos del orden social (temas de familia, divorcios...) y en el área laboral. «A menudo nos requieren para temas relacionados con contratos o finiquitos, pero si el informe es más caro que la indemnización que se reclama, muchas veces prefieren no recurrir al estudio caligráfico». En las tarifas de Santa Cruz una consulta puede rondar los 200 euros, pero la elaboración de informes periciales supera los 1.000.

Otra de las funciones que realiza con cierta frecuencia es la revisión de informes periciales aportados por la parte contraria en un juicio. «Puedo detectar errores o puntos dudosos y apuntar al abogado o al fiscal qué preguntas debe hacer al perito cuando comparezca en sala para defender sus conclusiones», señala.

Luis Santa Cruz defiende la importancia de una profesión que, sin embargo, tiene un inconveniente: no cuenta con colegio profesional y la formación no está reglada. «Hay gente que da un curso de un mes y ya te dice que puedes ejercer como perito, pero hace falta mucha más preparación», defiende. Y alerta: «Un perito caligráfico debe decirte si algo es auténtico o no: si empieza a darte porcentajes de probabilidad, no es un buen profesional».