La Voz de Galicia j. m. p.

redacción / la voz 26/05/2019 05:00 h

Es uno de los mayores expertos internacionales en negociación de secuestros y de incidentes críticos. José Javier Galante dirige el Equipo Nacional de Negociadores de la Unidad de Secuestros de la UDEV, formado por policías preparados para situaciones límite y que intervienen en sucesos en España o en el extranjero, donde haya un español en peligro.

-¿Cuáles son las claves para enfrentarse a un incidente crítico?

-Lo primero es tratar de obtener el mayor conocimiento de lo que está ocurriendo y evitar que aumente la tensión generada. Por supuesto, no puede haber precipitación, porque la idea que suele haber es que cuando aparece la policía tiene que resolver el problema en cinco minutos. Cuando tienes una incidencia crítica, olvídate del tiempo. No hay prisa. La prisa es el enemigo del negociador. Otra clave es que el policía tiene que ser capaz de controlarse a sí mismo y el entorno.

-¿A qué se refiere?

-Cuando vas a una situación de ese tipo, vas a toda prisa, llegas sin tener toda la información, estás preocupado… Y tienes que bajar ese nivel, ser consciente de que te estás controlando, y a partir de ahí puedes empezar a dominar la situación. Si no, lo único que vas a hacer es complicarla más.

-¿Hay un grado de dificultad en los incidentes, o cualquier caso puede complicarse?

-Todos los casos pueden complicarse. No tiene que ser más grave un atraco a un banco que un caso de violencia machista dentro de una vivienda, porque el objetivo del agresor está dentro, con él, y eso es muy peligroso. La intervención es más intensa y hay un plus de peligrosidad.

-¿El negociador puede mentir para conseguir una liberación?

-No se debe mentir y ofrecer cosas que no pueden ser. No sabemos cuánto puede durar la negociación. Lo normal es que sean varias horas como mínimo. En alguna ocasión hemos estado dos días seguidos negociando con una persona. Por eso, si dices una mentira y a las seis horas te contradices, todo lo que has conseguido hasta ese momento se pierde. Te estas arriesgando. Por tanto, nosotros no mentimos.