Lo que importa es el bienestar del menor

La Voz de Galicia Alberto Mahía

A Coruña / La Voz 22/05/2019 22:04 h

El año pasado se produjeron en Galicia 2.743 separaciones con hijos por medio y en solo 611 ocasiones se acordó la custodia compartida.

¿Quién lo decide?

En la mayoría de los casos, son los padres. Si existe una disputa, la decisión recaerá sobre un juez de familia. En caso de desacuerdo, cualquiera de los dos podrán acudir al juez. Será este quien, después de oír a ambos y al hijo (si este tuviera suficiente juicio y, en todo caso, si fuera mayor de 12 años) decidirá sin posterior recurso a quien otorga la custodia.

¿Pueden compartir custodia padres que son enemigos o no se hablan?

Hace unos años se entendía que debía existir entre los padres una buena relación. Actualmente, esto ya no es así. El hecho de que no se lleven bien no impide adoptar la custodia compartida salvo, como dice el Supremo, que esta mala relación afecte de modo negativo a los hijos.

¿Y puede concederse a los maltratadores?

Sí es posible acordar la custodia compartida aun cuando haya una denuncia por violencia machista. Sin embargo, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género sigue una tendencia diferente, apostando por denegar la custodia compartida siempre que exista condena o simplemente denuncia por violencia machista.

¿Son determinantes los informes psicosociales?

No hay que olvidar que los informes psicosociales son unos de los documentos más importantes dentro del proceso de custodia, ya que están elaborados por profesionales imparciales y altamente competentes. Por eso, aunque no son determinantes, sí son muy relevantes. Los informes elaborados por los equipos psicosociales en los procedimientos deben ser analizados y tenidos en cuenta por el juez, pero no serán decisivos.

¿Y si los padres viven lejos entre sí?

En general, si los padres viven en distintas ciudades no se suele acordar la custodia compartida pues supone un trastorno para los hijos más que una ventaja. En estos casos se opta por custodias monoparentales (para la madre o para el padre) con régimen de visitas más amplios.

¿En la custodia compartida se paga pensión de alimentos?

El régimen de custodia compartida no supone por sí mismo que haya que fijar una pensión de alimentos. Esa asignación económica se concede en función de las necesidades de los hijos y de las circunstancias económicas de ambos padres.