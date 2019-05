Jozi de Oliveira: «Me encantan las fiestas gallegas»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia jorge casanova

21/05/2019 05:00 h

De Brasil a Burela hay un buen salto. Fue el que dio en su día Jozi de Oliveira (Chapecó, 1982) para defender la portería de un modesto equipo de fútbol sala que ahora se disputa la hegemonía en España con el Atlético de Madrid. Nueve años después sigue con las mismas ganas de ganar aunque aún no ha decidido si en el futuro será gallega o brasileña.

-Les queda poca competición...

-Dos partidos de liga.

-¿Serán campeonas?

-Eso queremos aunque, lamentablemente, no está en nuestras manos. Es difícil, pero tenemos esperanzas, claro.

-De todos modos, ustedes están acostumbradas a ganar.

-Bueno, ganar la liga no es nada fácil. Nosotras la hemos ganado dos veces y no ha sido nada fácil.

-¿Cómo llegó a Galicia?

-Llegué en enero del 2010. ¡Ya casi soy española! El Burela había ascendido a Primera y buscaba refuerzos. Yo estaba con la selección brasileña y me llamaron. En aquel momento no me planteaba salir de Brasil porque también estaba estudiando psicología, pero al final me decidí. Vine con un contrato de seis meses y ya llevo nueve años.

-Imagino que Burela es muy distinto al sitio en el que vivía.

-Vivía en una ciudad de más de 200.000 habitantes, pero me gustó Burela. Es verdad que para el ocio, algunas actividades... Pero yo no vine aquí para eso. En cuanto al clima, como soy del sur de Brasil, no noté mucha diferencia. Eso sí, el primer invierno estuvo lloviendo constantemente. Estaba todos los días empapada.

-¿Qué es lo que más le gusta de Galicia?

-Su naturaleza. Y su cultura. Me encantan las fiestas de Galicia. Todas están vinculadas con la comida.

-Exacto. ¿Tiene alguna favorita? En A Mariña no faltan.

-No, no tengo ninguna favorita. Si puedo, voy a todas.

-Cuando vuelve a Brasil, ¿cómo explica el sitio en el que vive ahora?

-Una parte de mi familia ya lo conoce. Y además, les envío fotos y vídeos. Les digo que vivo en un pueblo muy bonito junto al mar. Porque el aire que se respira junto al mar es distinto.

-¿Piensa quedarse en Galicia?

-Todavía no lo he decidido. Por una parte me gustaría quedarme, pero por otra, toda mi familia está en Brasil y la echo de menos. Aquí también construí una pequeña familia de amigos y gente que me apoya... No sé que haré.

-¿Sigue la política brasileña, la llegada de Bolsonaro?

-Algo sí. Brasil ha vivido una época bastante mala. Yo creo que el pueblo estaba muy cansado de la corrupción y, aunque el discurso de Bolsonaro es muy radical en algunos aspectos, la gente lo ha elegido porque se veía sin esperanzas.

-¿Sigue el fútbol profesional? ¿Cuáles son sus equipos?

-Lo sigo poco. Siempre fui del Sao Paulo, aunque mi corazón es chapecoense. ¿Quién iba a decir que iban a jugar en Primera?

En España soy del Barça y de Messi.

-Siempre se dijo que, como los baterías de rock, los porteros están un poco locos...

-Ja, ja. Nosotras somos las más inteligentes, porque no tenemos que correr tanto. Pero es una posición injusta: me disparan un montón y, como tenga un fallo, es de lo que hablarán todos.

-En Brasil, buenos jugadores de campo, no tanto porteros...

-Eso es porque la habilidad de los jugadores para el regate llama la atención y la gente se fija menos en los porteros. Pero los hay muy buenos.

-¿Cómo vive esta explosión del fútbol femenino?

-Es muy bonito lo que está pasando en España con el fútbol femenino. Está enganchando mucho a la gente y eso es muy bueno. Espero que podamos beneficiarnos nosotras también pero la verdad es que el que viene a vernos por primera vez sale encantado.

-Intente definirse en pocas palabras.

-Disciplinada, trabajadora y resiliente.

-¿Qué quería ser de mayor cuando era pequeña?

-Siempre me gustó muchísimo el deporte, aunque nunca pensé que llegaría tan lejos.

-¿Qué le gusta hacer fuera del fútbol sala?

-Estudiar. Y leer, me gusta mucho leer. Estoy acabando un máster de psicología deportiva. Y también estudio inglés.

-¿Qué baila mejor, la samba o la muiñeira?

-La samba. La muiñeira no me sale.

-Aquí también tenemos un buen carnaval, ¿le gusta?

-Sí, es muy bonito. En Brasil es más lujoso, pero aquí es más creativo.

-¿Le gusta cocinar? ¿Aprendió algo de la cocina gallega?

-Cocino a veces y sí, he aprendido alguna cosa: la tortilla... Y también sé hacer una merluza a la gallega.

-¿De qué se arrepiente?

-Si me arrepiento de algo es de algo que no hice, no de algo que hice.

-Elija una canción.

-Amor maior, de Jota Quest.

-¿Qué es lo más importante en la vida?

-Ser fiel a tus valores.