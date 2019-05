«Los hombres agresivos niegan o minimizan sus conductas»

0

Fueron pioneros en el año 2001 y, tras 18 años, han sido ya 900 los hombres que han pasado por su consulta. Abramos o Círculo pone negro sobre blanco. Los pacientes que pasan por el programa del Colexio de Psicoloxía son hombres agresivos, con problemas de control y violencia en el ámbito doméstico. «No han sido denunciados. Están al límite y, antes de que den ese paso, se puede atajar su comportamiento».

-¿Reconocen vuestros pacientes que son personas agresivas?

-Son muchos los que dicen «me pasa esto, pero yo no lo veo así». Acabamos normalizando conductas que no lo son. Cuando empezamos a trabajar con ellos, se dan cuenta. Muchas veces minimizan esas conductas o las niegan. Hay que trabajar sobre los mecanismos de defensa.

-¿Esas conductas violentas suelen estar relacionadas con su comportamiento con la mujer?

-En muchos casos sí. Tienen que ver con su relación de pareja. Con cómo debería ser y los roles que ellos desempeñan.

«Vienen a terapia señores de 70 años, pero también de 20. Nos llaman incluso más jóvenes»

-¿Se trata de actitudes como, por ejemplo, la posesión?

-Se empieza por el control de la pareja. Lo estamos viendo en los jóvenes con las redes sociales. Los comportamientos son los de siempre, pero aplicados al mundo actual. Hoy en día le preguntan a la pareja por qué le dieron «me gusta» a una foto o por qué estaban conectadas. Cambia el envoltorio, pero el control siempre es el mismo.

-¿Hablamos entonces de pacientes jóvenes?

-Desde que empezamos el programa insistimos en que no hay un perfil determinado: ni en edad, ni en estudios, ni en nada. Tenemos a personas de más de 70 años en terapia. También a hombres muy jóvenes, entre 18 o 20 años, pero recibimos incluso llamadas de gente más joven.

-Dentro de lo complicado de la situación, que den el primer paso ya parece algo positivo.

-En esto también sufrimos los mitos de la psicología. Podemos ir a cualquier profesional de la salud, pero el psicólogo sigue siendo tabú. En definitiva, se trata de poder colocar nuestras cosas. Y sí, solo ponerse en contacto con nosotros ya es un gran paso. A partir de ese momento, empieza el proceso de cambio.

-En todo caso, tienen que llegar a consulta después de haber hecho un razonamiento previo. Tienen que tener claro que quieren someterse a ese tratamiento.

-Una conducta no se cambia de repente. Pasa por diferentes fases. Muchos están en la fase de la precontemplación a la acción. Están empezando a reconocer que hay un problema porque su entorno le está diciendo que lo tienen. Ellos se lo están cuestionando. Muchos dicen: «yo no tengo un problema, aunque muchos me dicen que lo tengo». Otros ya son conscientes y quieren hacer algo.

-¿Y acaban tomando conciencia de que su comportamiento agresivo no es el adecuado?

-Sí. Por ejemplo, con respecto al control. Se dan cuenta de que su relación de pareja no es sana si existe ese control. Ellos no lo ven hasta que se les pone un espejo delante. Cuando te ves reflejado y ves esa conducta en ti dices basta. Hasta ese momento no ven cómo afecta. Se trata de trabajar la empatía para ver cómo afectan esas actitudes a la otra parte.

-¿Todos estos comportamientos pueden ser corregidos con la terapia adecuada?

-Todas las conductas pueden cambiarse, siempre que haya voluntad de cambio. No tiene que ver tampoco con la edad. Es una cuestión de querer. Te podrá costar más o menos o te llevará más tiempo, pero la persona lo acaba modificando. Si vas porque te mandan, no vas a conseguir nada. Se requiere un trabajo y esfuerzo y, si no estás dispuesto, está claro que no se va a conseguir.

-En muchos casos se piensa que detrás del comportamiento agresivo de un hombre hay un problema patológico, ¿es así?

-En los datos que recabamos en un estudio del 2015 sale a la luz uno de los mitos que hay entorno a la violencia. Muchos piensan en patologías, pero también en adicciones. Los datos que obtuvimos fue que solo un 2 % de estos hombres tenían una patología. Lo mismo sucedía con el consumo de alcohol y drogas. Desde luego, era muy bajo.

-Los pacientes no han llegado a agredir físicamente a sus parejas, pero ¿crees que un maltratador es una persona que se puede rehabilitar?

-No se puede generalizar. Habría que ver cada caso, pero cualquier persona puede rehabilitarse, siempre que no haya algo orgánico detrás. Desde luego, cualquier conducta se puede trabajar.