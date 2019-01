El PPdeG se desmarca de cualquier negociación en Andalucía que vaya en contra de la ley de violencia de género

0

La Voz de Galicia Elisa Álvarez

Santiago 04/01/2019

Borja Sémper en el Parlamento vasco, Rafa Domínguez en Pontevedra, y ahora también Pedro Puy en el Parlamento gallego. Cada vez son más los populares que marcan una línea roja que el PP de Andalucía no debe sobrepasar en su negociación para llegar a un acuerdo con Vox que permita la gobernabilidad de la comunidad: la ley contra la violencia de género. En una comparecencia para realizar un balance de la actividad parlamentaria, el portavoz popular aseguró que, «non estamos doutro lado que non sexa o de continuar avanzando no impulso de leis consensuadas de loita contra a violencia de xénero».

Es más, sostiene que si Vox impone como condición la derogación de la ley al PP, «estou seguro de que non o van a facer». Puy dejó claro que la negociación está en Andalucía, y que el cambio histórico, después de 36 años de gobierno socialista, se hará sin ceder en los grandes principios que defiende el PP, entre ellos «a necesidade de traballar pola igualdade da muller e de traballar contra a violencia de xénero».