Beiras y Antón Sánchez visitarán a Junqueras y Romeva en prisión

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

30/10/2018 14:57 h

Los líderes de Anova, Xosé Manuel Beiras y el actual portavoz nacional, Antón Sánchez, visitarán el próximo 10 de diciembre a Oriol Junqueras y Raúl Romeva en la prisión de Lledoners. El objetivo del encuentro es mostrar la solidaridad de Anova «esixindo que dirixentes políticos de formacións legais poidan realizar o traballo político nas rúas e nas prazas, e tamén nas institucións nas que foron electos, como é o caso do dirixente de ERC Oriol Junqueras».

La formación nacionalista entiende que el hecho de que ambos «sigan en prisión preventiva é unha mostra máis da deriva autoritaria que atravesan os poderes do Estado español diante das demandas democráticas» puestas encima de la mesa por buena parte de la sociedad catalana.

Desde Anova aseguran que «en democracia todos os proxectos políticos poden ser non só defendidos, se non levados á práctica se acadan as maiorías sociais suficientes para facelo», por lo que en España se debe aceptar, como ya se hizo en Canadá o Reino Unido, «que os conflitos políticos no século XXI teñen que dirimirse abrindo as urnas, e non poñendo freos á democracia».

En este sentido, desde Anova aseguran que ven «con preocupación determinadas afirmacións dos voceiros da dereita española que non descartan a opción de ilegalizar partidos políticos independentistas», con unas afirmaciones que evidencian «unha concepción cativa da democracia, que non acepta a existencia dun marco de respecto dos nosos dereitos sociais e nacionais e que mesmo pon en perigo dereitos e liberdades civís consagrados no propio ordenamento xurídico vixente».