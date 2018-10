El diputado de En Comú Raimundo Viejo se une a Bescansa para intentar liderar Podemos Galicia

Di que a súa candidatura conta coa confianza da dirección estatal e dos seus aliados, «os alcaldes do cambio»

Non tardou máis que unhas horas Antón Gómez-Reino (A Coruña, 1980) en comunicar a súa candidatura á secretaría xeral de Podemos Galicia cando Carmen Santos anunciou a convocatoria de primarias.

-Que cre que non funcionaba?

-A convocatoria da asemblea cidadá vén dada pola demanda da maior parte dos círculos de Galicia, que xuntaron as actas para esixir á dirección estatal esa convocatoria. Temos que construír un Podemos que deixe de falar para dentro e empece a falar para fóra. Que fallou? Pois que a nosa militancia ten que ter unha conexión directa e un apoio por parte da dirección. Nese sentido creo que é fundamental, e xa o anuncio, reforzar as estruturas municipais dándolles de novo poder aos círculos, porque o que manifestan as bases de Podemos é que non estaban todo o ben tratadas que deberían. Outro mandato que houbo foi de rendición de contas, e eu tamén me comprometo a facer unha rendición de contas ao mes da actividade da executiva de Podemos Galicia.

