Casado pone como referencia al PP gallego

«Sé ganar elecciones y he demostrado que pongo al partido por encima de mi interés personal», dice la aspirante

María Dolores de Cospedal (Madrid, 13 de diciembre de 1965) opta al liderazgo del PP como una mujer de partido que se ha testado en las urnas. Asegura que la sucesión no siempre estuvo en su cabeza y que se decidió a dar el paso el día en el que Alberto Núñez Feijoo optó por continuar en Galicia y, por ello, pensó no competir por la presidencia del Partido Popular.

-¿Había hablado ya usted entonces con los barones del partido para sondear sus apoyos?

-Sí, había hablado con todos y me creé la opinión de que podía haber una candidatura de una cierta unidad. Aunque igual, vistos los acontecimientos y la cantidad de candidaturas que se han presentado, no era verdad. Pero yo tenía esa idea y así se lo trasladé a él (a Núñez Feijoo). Cuando decidió por sus razones, que comprendo perfectamente, que no iba a dar el paso, entendí que tenía que hacerlo yo.

