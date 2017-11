Santiago Villanueva: «Hay muchas líneas de investigación abiertas por los incendios de octubre»

0

Redacción / La Voz 19/11/2017 05:00 h

Se estrenó en el cargo con el asesinato de una agente de la Policía Nacional en un atraco en Vigo. «Se llamaba Vanessa», recuerda Santiago Villanueva (Monterrei, Ourense, 1966). Tres años después, el delegado del Gobierno en Galicia tiene que lidiar con los rescoldos de la gran ola de incendios de mediados de octubre. Con una investigación ordenada por el fiscal superior para averiguar si hubo una planificación incendiaria por parte de alguna trama y con solo cuatro investigados por incendios, sin conexión entre ellos, Villanueva prefiere esperar al desarrollo de las investigaciones policiales para hacer valoraciones.

-¿Pero tiene constancia de que haya alguna trama incendiaria?

-La oleada de incendios que vivimos aquel fin de semana de octubre es algo anormal. Que se produzcan casi 300 incendios en dos o tres días es una barbaridad. Han confluido distintas circunstancias, el viento, las altas temperaturas, pero también ha influido de una manera clarísima la mano del hombre. En los días previos había una situación excepcional y ya se había detectado una actividad incendiaria preocupante, con fuegos en los distintos parques naturales, separados por mucha distancia unos de otros. En ese momento la prioridad era atender a las personas y a las propiedades. Y todos los servicios que participaron hicieron un gran esfuerzo. Hubo que desalojar a más de 2.100 personas y se realizaron 8.000 auxilios, en condiciones difíciles y muy extremas. Creo que cuando en Galicia se produce una catástrofe se desencadena un gran movimiento de solidaridad. Pero me preguntaba por las investigaciones.

-Sí. ¿En qué estado se encuentran?

-Hay muchas líneas de investigación abiertas en las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra. Son investigaciones que tardan porque en los incendios gran parte de las pruebas se destruyen. Pero más tarde o más pronto cristalizarán, porque están bastante bien encaminadas. En lo que va de año llevamos 182 detenidos por incendios forestales en Galicia. Es algo prioritario para los cuerpos de seguridad, porque cuando se produce un incendio se pone en peligro el patrimonio, se ponen en peligro vidas humanas, como las cuatro personas que murieron en octubre.

-¿Pero se puede hablar de trama?

-Esperemos a que concluyan las investigaciones, pero no me creo tantas casualidades coincidentes en el tiempo y en el territorio en un momento determinado. Hay que tener en cuenta que ese lunes cambiaba la climatología, y los incendios no se produjeron de forma espontánea. Lo que no me parece de recibo es frivolizar con los incendios como se esta haciendo en determinadas declaraciones diciendo que son quemas que se van de las manos. Mire, la última imputación es referida a una quema que se fue de las manos y que ha provocado un incendio de gran cantidad de hectáreas y el desalojo de muchas personas.

-Usted pide siempre la colaboración vecinal.

-Es que la colaboración vecinal es esencial siempre, y más en los incendios forestales. Cuando estas en medio del incendio todo el mundo habla y sabe quien pudo haber sido el autor. Pero cuando la policía realiza las investigaciones ya nadie quiere hablar. Es un delito en el que es muy difícil demostrar quién es el autor. Lo que podemos es poner todos los medios para aclarar cómo se produjeron los incendios y luego tratar de localizar a los culpables. Y no vamos a cejar en el intento de ponerlos a disposición de la Justicia.

-La semana previa a la ola de incendios la Xunta alertó de una intensa actividad incendiaria.

-La actividad incendiaria de los días previos era muy alarmante, con fuegos que eran coincidentes en el tiempo y en distintos puntos de Galicia. Curiosamente, esos días hubo incendios en todos los parques naturales de Galicia. En los días previos a ese fin de semana, tras el cual se anunciaban lluvias y bajada de temperaturas.

«Cualquiera es objetivo de los yihadistas»

España sigue en el nivel 4 de alerta antiterrorista. Solo hay uno más elevado.

-¿Hay riesgo de atentado yihadista en Galicia?

-Estamos en el nivel 4, que es muy alto y que implica un trabajo continuo de las fuerzas de seguridad del Estado, de los servicios de inteligencia y de información. En España, desde el 2004 llevamos 812 detenidos y 258 operaciones (27 en otros países). Eso indica que se esta trabajando de forma muy intensa y que esas personas están controladas. La seguridad total no existe, pero es un tema especialmente delicado en el que se están poniendo todos los medios. Este tipo de terrorismo ha afectado a países de nuestro entorno y también a España, como ocurrió en Barcelona y en Cambrils. Es un problema que nos afecta a todos.

-Y en la prevención también han incluido a las policías locales.

-Buscamos una mayor preparación de todos los cuerpos de seguridad. Galicia es la primera comunidad que da formación específica sobre yihadismo a las policías locales. Lo acordamos con la Xunta, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Fegamp.

-¿En qué los están formando?

-Se trata de garantizar la coordinación y que la información fluya de una forma ágil y correcta. Que no haya lagunas en la información de inteligencia.

-¿Galicia tiene alguna significación para ser objetivo yihadista?

-Galicia no tiene ni más ni menos riesgo que otras zonas de España. Estudiando lo que ha pasado en otras zonas vemos que cualquier objetivo es valido para estos terroristas. Atentaron en locales periodísticos, en hoteles, en zonas de playa, en calles comerciales. Por eso se vallan zonas. Este terrorismo ha cambiado la forma de prevenir. El arma es un coche o un cuchillo, y el objetivo es cualquiera. Solo se busca el mayor daño posible.

«El traslado de policías y guardias civiles a Cataluña no deja desprotegida a Galicia»

Los sindicatos policiales denuncian que el traslado de policías y guardias civiles a Cataluña ha dejado a Galicia sin agentes de los grupos de intervención rápida.

-¿Es así como dicen? ¿Galicia está desprotegida?

-En absoluto. Aquí seguimos teniendo una amplia representación de los cuerpos de seguridad del Estado. A Cataluña se han trasladado agentes de determinados grupos operativos, como la UIP de la Policía Nacional, y los GRS de la Guardia Civil. Pero en todo momento se garantizó la presencia policial en Galicia. Y en caso de que fuese necesario reforzar por algún motivo, traeríamos gente desde otras zonas de España. Repito, ni se ha producido ni se va a producir ninguna situación de desprotección para ningún ciudadano de Galicia debido al traslado a Cataluña. Y hay que tener en cuenta que el ámbito de actuación de Policía Nacional y Guardia Civil es todo el territorio nacional, y ante una situación extraordinaria como la de Cataluña tienen que actuar en los lugares donde sea necesaria su presencia.

-¿Preocupan los casos de okupas de viviendas?

-Se ha creado un grupo de trabajo con la Fiscalía Superior en el que trabajan la Guardia Civil y la Policía Nacional y en el que se nombró un representante de cada organismo. Trabajan para elaborar un protocolo que permita actuar de una forma ágil y más operativa en ese tipo de casos. Pero lo cierto es que este tema de las ocupaciones no está teniendo en Galicia la intensidad que se registra en otras zonas. De todas formas, lo que se está buscando es la forma de hacer un plan de intervención para agilizar las actuaciones y dar una respuesta más rápida a los dueños de las viviendas ocupadas.

-¿Hay mafias de okupas?

-No nos consta que las pocas ocupaciones que se producen en Galicia estén relacionadas con alguna mafia.

-¿Se sigue buscando a Diana Quer?

-Claro. Ha bajado el interés mediático, pero no ha bajado para los investigadores. Se sigue trabajando en el análisis de datos. Nunca se abandona un caso de desaparición de una persona, y en el caso de Diana Quer hay datos inmensos: de testigos, de imágenes, de declaraciones, de datos telefónicos, de posicionamientos...

-La pregunta que se hace todo el mundo: ¿se fue ella, la secuestraron, está viva, está muerta?

-Si lo supiera, se lo diría.