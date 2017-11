Gonzalo Caballero: «O PSdeG non pode caer no erro de ter ningún virreinato provincial»

0

mario beramendi

santiago / la voz 18/11/2017

El nuevo tiempo político del PSdeG, con una dirección respaldada por la militancia, debe estar por encima de «cuestións persoais» y de «loitas de poder provinciais». Este fue el mensaje que trasladó el viernes el nuevo secretario xeral de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, después de reunirse en el Parlamento con el portavoz del partido en la Cámara, Xoaquín Fernández Leiceaga. Preguntado por la decisión de Pachi Vázquez de luchar por hacerse con el liderazgo del partido en Ourense, el nuevo líder del PSdeG no quiso entrar a valorar nombres concretos de posibles aspirantes en los procesos electorales provinciales, pero advirtió que es obligación de su partido impulsar un nuevo tiempo político «leal» con la nueva dirección socialista y en el que sería un error tener «calquera virreinato provincial». Esta advertencia de Gonzalo Caballero, repetida insistentemente a lo largo de las primarias en la que derrotó a Juan Díaz Villoslada, se produce un día después de que Pachi Vázquez se lanzara a la campaña para liderar el partido en Ourense, y lo hiciera, además, criticando al líder recién elegido. El ex secretario xeral no solo advirtió de que, si gana, no será el «encargado de ninguén», sino que reivindicó el peso de su provincia. «Ourense non pode ser onde teñamos unha delegación, non; no socialismo galego, histórica e recentemente, o socialismo ourensán pintou moito», dijo Vázquez.

Los procesos electorales de A Coruña y de Ourense serán determinantes para medir la fortaleza interna de la oposición al nuevo secretario. Consciente de ello, Gonzalo Caballero movió ficha esta misma semana para tomar el control territorial que supervisará las primarias y los congresos provinciales. Tras la reunión de la ejecutiva en la tarde del pasado lunes, el nuevo secretario xeral anunció el nombramiento de dos comisiones gestoras que se harán cargo de las funciones ejecutivas provinciales. Al frente de la de A Coruña estará el abogado Pablo Arangüena, y de la de Ourense, el alcalde de Petín, Miguel Bautista Carballo. Tras reunirse el viernes con Leiceaga, Gonzalo Caballero advirtió que el nuevo proyecto político del PSdeG pasa por reforzar las estructurales comarcales del partido, que acompañarán a las provincias, en un nuevo modelo más «integrado, renovado e máis forte» y que responde a un proyecto galleguista.

La alternativa al PP

Caballero insistió después de la reunión con los diputados en que los socialistas son la verdadera alternativa al PP, y precisó que, hasta ahora, el grupo en el Parlamento venía trabajando sin una dirección política en el PSdeG. Leiceaga será el encargado de canalizar las directrices del partido a la Cámara, según Caballero, quien anunció el viernes la incorporación a la dirección del grupo de su secretario de Organización y también diputado, José Antonio Quiroga. A la reunión asistió también Dolores Villarino, secretaria de Política Institucional.