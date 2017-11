La Xunta repercutirá el gasto de la extinción de incendios en los dueños de parcelas sin limpiar

Gladys Vázquez

Cuando tu trabajo se llama fuego ¿Tienen solución las olas de incendios en Galicia? Hablan aquellos que se dedican día a día a plantarle cara a las llamas Gladys Vázquez / Emilio J. Cerviño / Daniel Portela

El mando único, más personal fijo y un aumento de la formación, son algunas de sus reclamaciones

Reconocen que aún les duele el corazón y que les va a seguir doliendo mucho tiempo. Ellos son una representación de los gallegos que miran al fuego cara a cara. Hace un mes veían arder ante sus ojos 49.000 hectáreas de monte. No era la primera vez. Porque aunque llevan a su espalda varias olas de incendios, todos coinciden: lo que sucedió el pasado 15 de octubre no fue normal. Y es que hacía mucho que no se encontraban con una situación tan terrible: el monte ya no era lo primero. Tenían que salvarle la vida a cientos de vecinos.

