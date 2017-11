Una mujer de 58 años que no estaba vacunada contra el virus, primera víctima mortal de la gripe

0

La Voz de Galicia

16/11/2017

El Sergas ha publicado el primer informe sobre la gripe en Galicia de esta temporada y en él se confirma ya la primera víctima mortal. Se trata de una mujer de 58 años de edad que presentaba factores de riesgo y no estaba vacunada. De momento ha habido diez ingresos hospitalarios por esta patología, siete de ellos con el virus A -la mayoría, el AH3N2-, y tres con el virus B. De esta decena, uno de ellos y la mujer fallecida requirieron atención en unidades de cuidados intensivos.

El primer fallecimiento por gripe se produce cuando queda más de un mes para que finalice la campaña de vacunación. El año pasado, por ejemplo, el Sergas confirmó la primera muerte atribuible al virus el 27 de diciembre, y en aquel caso se trataba de una mujer de más de 80 años que sí se había vacunado.

La Xunta llamará a más de 30.000 mayores para que se inmunicen en estas semanas De momento la difusión del virus es todavía esporádica, el segundo nivel más bajo, y la intensidad está en el grado mínimo. Además, si se tiene en cuenta cómo circuló este virus en las primeras semanas, de momento la curva de incidencia es la menor en relación con el pasado año o con temporadas como la del 2010-2011 y la del 2011-2012.

La gripe siempre causa muertos en Galicia, pese a que cuando no hay patologías previas u otros factores de riesgo es una enfermedad banal. El invierno pasado se llegó hasta los 136 fallecimientos confirmados, el número más alto en años, pero desde la pandemia del 2009 comenzó a mejorarse el proceso de registro, por lo que los datos no son del todo significativos.

Las muertes confirmadas no son además las reales, porque la gripe causa más fallecimientos, entre 70 y 350 en función de la agresividad y la onda. Desde el Sergas insisten siempre en la importancia de la vacunación entre los mayores de 65 años y personas con factores de riesgo. Hasta el momento acudió ya a protegerse más del 35 % de la población diana, en concreto 234.443 gallegos de 65 o más años. Ourense, con un porcentaje de cobertura de casi un 41 %, es el área sanitaria en donde los mayores son más proclives a inmunizarse, y Vigo la que menos.

Más de 30.000 llamadas

La campaña de vacunación de la gripe se mantendrá hasta el 29 de diciembre, y el Sergas ha comenzado a llamar a personas de entre 65 y 75 años que no se hayan vacunado ni pedido cita para animarlos a que acudan a su centro de salud. Aunque Sanidade no tiene una cifra exacta de a cuántos tratará de movilizar, sí asegura que serán más de los 30.000 del pasado año. El éxito tras estos llamamientos, sin embargo, no suele ser muy alto. En el 2016, solo el 15 % de las personas a quienes se llamó decidieron ir al centro de salud.