Antonio Parra: «Ha habido un incremento muy notable de las consultas por velutina»

La Voz de Galicia Elisa Álvarez

Santiago / La Voz 16/11/2017 05:00 h

El responsable de la unidad de alergología del Chuac, Antonio Parra, admite que el incremento de velutina se nota ya en las consultas de su servicio. Y recomienda a las personas que hayan tenido algún tipo de reacción a estas avispas que se sometan a un estudio de alergias «porque es tremendamente eficaz poner un tratamiento».

-¿Puede morir una persona por picaduras de avispas sin ser alérgica?

-Claro, puede darse un fallecimiento por envenenamiento pero si recibe muchas picaduras, y estamos hablando por lo menos, en avispas normales, de entre 50 y 100. La diferencia es que en una alergia la reacción es inmediata, con solo una avispa o abeja, y en la tóxica suele ser lenta.

-¿Produce la misma reacción la alergia a las abejas?

-Sí, ocurriría lo mismo, la reacción es la misma. Uno puede ser alérgico al veneno de las abejas o al de las avispas. Dentro de las avispas hay digamos tres familias importantes, la del país de toda la vida, cuyo veneno es muy parecido al de la velutina, por lo que si soy alérgico a una lo soy a la otra; y la avispa del papel, que tiende a picar menos.

-¿Qué precauciones puede tomar una persona alérgica?

-Primero me gustaría resaltar que de las consultas que nos han ido entrando en la sección de alergias este año por reacción a himenópteros, tanto la abeja como la avispa lo son, más o menos la mitad son por velutina, por lo que sí es cierto que ha habido un incremento muy notable en peticiones de consulta. En segundo lugar la alergia al veneno de las avispas y las abejas es la que mejor se cura con vacunas. Si tengo una sospecha de haber tenido una reacción alérgica y las pruebas salen positivas puedo vacunarme y me curaré en el 95 o 98 % de los casos. Es la vacuna que mejor funciona de todas las que tenemos en alergias, y es extremadamente eficaz. Y aunque no te vacunes debes tener a mano un botiquín de urgencia con adrenalina que se dispara sola.

-¿Qué síntomas deben tenerse en cuenta tras una picadura, para darse cuenta de que se trata de una alergia?

-Cuanto más precoz es la reacción, más grave suele ser, pero normalmente suelen empezar en 15 o 30 minutos, por lo que hay que llamar al 112 urgentemente. Con la alergia aparece picor en las palmas, la zona plantar, genital, la nuca, surgen ronchas por todo el cuerpo, palpitaciones y dificultades para respirar. Es fácil de identificar, el problema es que muchas de la personas que sufren esta intoxicación no saben que son alérgicas. Me gustaría dar un mensaje de tranquilidad en el sentido de que si tengo sospecha de ser alérgico, es relativamente fácil hacer un estudio y es tremendamente eficaz el tratamiento. Eso sí, este estudio debe hacerse en gente que ha tenido alguna reacción, porque no tienen valor predictivo, debe haber algún antecedente de reacción por avispa.