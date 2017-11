Siete detenidos en una operación antidroga en Ferrol y Arteixo

0

La Voz de Galicia C. López E. Mouzo J. Romero

Redacción / la voz 15/11/2017 05:00 h

Un macrooperativo contra el tráfico de drogas desplegado el martes conjuntamente por la Guardia Civil y la Policía Nacional en Ferrol y Arteixo se saldó con siete personas detenidas y la incautación de 150 kilos de hachís, además de una importante cantidad de sustancia específica para el corte de cocaína. La operación asestó un duro golpe a una supuesta red de trafico de estupefacientes asentada en el entorno de A Coruña y con ramificaciones en Ferrol, si bien las investigaciones continúan abiertas, porque se está a la búsqueda del que se considera el cabecilla del grupo, que a primeras horas de la mañana de ayer no se encontraba en su domicilio de la ciudad herculina.

Cinco de los detenidos son vecinos de Ferrol -B.A.B., M.A.R., J.B.P.C., M.T.D. y X.M.R.-. Se trata de una pareja que vive en un piso del barrio de Caranza y del padre del varón, que reside en una casa en la parroquia de Covas y que, supuestamente, era el que custodiaba parte de la droga. Las dos viviendas fueron registradas a primera hora de la mañana, en presencia de un juez y con intervención de varios secretarios judiciales. Los agentes se llevaron un coche y una moto de agua de la finca de Covas.

Los otros dos arrestos realizados en Ferrol, uno de ellos en el barrio del Inferniño, corresponden a supuestos distribuidores de la mercancía.

A mediodía, varios vehículos de la Guardia Civil y la Policía Nacional acudieron también a un garaje de Meicende, en el municipio de Arteixo, y los efectivos realizaron un registro y procedieron a la detención de una sexta persona, un individuo cuya identidad responde a las iniciales D.P.M. También se detuvo a J.S.M. En este caso, el importante despliegue policial no causó sorpresa entre el vecindario, que era conocedor de que en la zona se traficaba con droga. En el operativo policial se intervino también dinero, una cantidad que oscila entre los 40.000 y los 50.000 euros.

«Parecía una película», dijo la esposa y madre de dos de los arrestados

Las fuerzas de seguridad accedieron a la casa de Covas a las nueve de la mañana, cuando los propietarios estaban aún en cama. Según explicó a este periódico la esposa de uno de los detenidos y madre de otro, que niega que tengan relación con la droga, los agentes saltaron la verja de cierre de la finca y reventaron la puerta. «Al levantarme vi las sombras de unos hombres con la cara tapada y pensé que eran ladrones», dijo, añadiendo que su marido se indispuso y tuvo que ser asistido por el personal del 061 y que a ella la aislaron en un cuarto, indicándole que con ella no iba nada y que su hijo, que estaba en el piso de Caranza, también había sido detenido. La mujer aseguró que todo «parecía una película. Me revolvieron la casa y no encontraron nada».