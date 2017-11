El periplo jurídico de casos como el del Prestige puede prolongarse 20 años

La oposición lamenta que el suceso no haya servido para articular una política que evite una nueva catástrofe

Han transcurrido 15 años, tres lustros, y a tenor de los mensajes de contenido político, es como si la tragedia hubiese sucedido ayer mismo. Poco ha cambiado el discurso. En Galicia sigue gobernando el PP, como entonces, aunque sí se ha modificado la correlación de fuerzas de la oposición. Aun así, todas comparten argumentario y señalan con el dedo al partido que manda en Galicia. En el día en el que se conmemoraba la tragedia, Feijoo aprovechaba para recordar que hoy hay más medios que entonces, e insistía en que sí echa en falta un fallo judicial para que los responsables paguen. «O risco cero non existe, pero hoxe temos máis recursos, máis protocolos e máis experiencia, pero o que non temos é unha sentenza para que uns responsables, que os houbo, dean conta desde o punto de vista patrimonial e económico», lamentó el máximo mandatario gallego. «Puidemos cometer erros, pero non se nos pode negar que actuamos desde o minuto cero», dijo la conselleira de Mar, Rosa Quintana.

