El Parlamento decide crear ya la comisión especial sobre los incendios forestales

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago / La Voz 14/11/2017 13:52 h

La Mesa del Parlamento gallego decidió crear este martes una comisión especial -así la define el propio reglamento- para analizar el fenómeno de los incendios forestales, partiendo de la ola incendiaria que sacudió Galicia a mediados de octubre y, a partir de ahí, plantear medidas para corregir las políticas que no sirven para detener los fuegos.

La comisión especial se creó en base a dos iniciativas que llegaron a la Cámara, una firmada conjuntamente por En Marea y PSdeG la semana pasada, y otra registrada este mismo martes por el PP, que compartía gran parte de los objetivos de la anterior y fue la que realmente se impuso, pues los populares disponen de la mayoría necesaria para decidir el perfil y la finalidad del nuevo instrumento parlamentario.

El BNG, el único grupo que no está representado en la Mesa del Parlamento, se quedó este martes aislado del debate, con su portavoz nacional, Ana Pontón, haciendo el discurso de una comisión de investigación, y no de estudio. «É necesario que haxa un instrumento que investigue a vaga de lumes e que depure responsabilidades políticas», manifestó Pontón, quien, no obstante, cree que estos objetivos se pueden alcanzar también con una comisión especial de estudio, motivo por el cual también la apoyó tácitamente.

La oposición renuncia así a la posibilidad de crear una verdadera comisión de investigación sobre los incendios, centrada más directamente en analizar las causas de la ola incendiaria, en la depuración de responsabilidades y la opción de remitir de oficio las conclusiones a la Fiscalía. Esto queda ahora descartado con una la comisión creada este martes, que tiene un nombres interminable, de estudio, pero no de investigación. Se llama así: «Comisión especial de estudo e análise das reformas da política forestal, de prevención e extinción de incendios forestais e do Plan Forestal de Galicia, avaliando a experiencia acumulada dende o 2006 ata a extraordinaria vaga de lumes de outubro».

El portavoz del PP, Pedro Puy, se congratuló de que los grupos respaldaran la propuesta de su grupo, que en su opinión «resume» los aspectos que estaban sobre el debate. El socialista Fernández Leiceaga puso de relieve que «non tería sentifo facer unha comisión de investigación en paralelo», pues considera que se llegarían prácticamente a las mismas conclusiones. En cambio, Luís Villares, portavoz de En Marea, expresó su temor de que el PP intente «facer un lavado de imaxe» con este órgano, pues para empezar no asume ningún tipo de responsabilidad política. También Ana Pontón expresó algún tipo de reserva: «Se é un paripé, que non conten con nós».