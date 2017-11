Feijoo defiende que hoy existen más medios y echa en falta que se compensen los daños del vertido

0

La Voz de Galicia

14/11/2017

Han transcurrido 15 años, tres lustros, y a tenor de los mensajes de contenido político, es como si la tragedia hubiese sucedido ayer mismo. Poco ha cambiado el discurso. En Galicia sigue gobernando el PP, como entonces, aunque sí se ha modificado la correlación de fuerzas de la oposición. Aun así, todas comparten argumentario y señalan con el dedo al partido que manda en Galicia. En el día en el que se conmemoraba la tragedia, Feijoo aprovechaba para recordar que hoy hay más medios que entonces, e insistía en que sí echa en falta un fallo judicial para que los responsables paguen. «O risco cero non existe, pero hoxe temos máis recursos, máis protocolos e máis experiencia, pero o que non temos é unha sentenza para que uns responsables, que os houbo, dean conta desde o punto de vista patrimonial e económico», lamentó el máximo mandatario gallego. «Puidemos cometer erros, pero non se nos pode negar que actuamos desde o minuto cero», dijo la conselleira de Mar, Rosa Quintana.

Otro de los políticos que entonces estaban en activo y que fue protagonista activo durante los días más duros fue Francisco Vázquez, exalcalde de A Coruña, quien no dudó ayer en denunciar a quienes intentaron e intentan aprovechar el hundimiento del buque para desgastar a los Gobiernos del PP en Galicia y en Madrid. El que fue regidor coruñés fue protagonista por la polémica de habilitar María Pita para la celebración de un Consejo de Ministros. «Volvería a hacer lo mismo; primero es necesario ayudar, y luego discutir», dijo.

La conmemoración de la catástrofe acaparó buena parte de la agenda política de las fuerzas de la oposición. El portavoz socialista en el Parlamento gallego, Xoaquín Fernández Leiceaga, no solo lamentó la falta de una política que evite una nueva catástrofe, sino también que 15 años después «se segue a discutir quen debe pagar». A su entender, debe haber cambios en las instancias judiciales internacionales para que todo sea más ágil, porque si no, al final, «non conseguimos que os responsables asuman as consecuencias das súas accións».

Luís Villares, de En Marea, recordó que entonces no se estuvo a la altura de las circunstancias y que, a día de hoy, falta un plan nacional de contingencia marítima, así como «unha reforma en profundidade» del sistema de responsabilidad civil del daño causados por hidrocarburos. Villares lamentó también que no se hayan seguido las recomendaciones de la comunidad científica y que la catástrofe siga siendo una factura pendiente de pago mientras algunos de sus responsables políticos «melloraron a súa posición».

En una comparecencia por la mañana, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, volvía a repetir lo mismo de cada año cuando se conmemora la tragedia: la falta de un puerto refugio, la falta de un plan de contingencias y la necesidad de que Galicia -un territorio que sufre el tránsito de buques con mercancías peligrosas - pueda mejorar sus competencias, la capacidad de decisión. «As costas galegas non están hoxe máis protexidas», lamentó la líder nacionalista. Algunos políticos de ámbito gallego y estatal también reaccionaron en las redes sociales en el aniversario de la catástrofe. Fue el caso de Xosé Manuel Beiras: «Fai 15 anos, cando desapareceu o Estado, emerxeu a nación #NuncaMáis», escribió en Twitter. También hizo lo propio Pedro Sánchez, líder del PSOE: «15 años del Prestige, una tragedia que llenó de rabia y conmoción a todo un país. Ni entonces nos merecíamos aquel Gobierno ni hoy nos merecemos al actual. #NuncaMáis».