«El Prestige nos hermanó con Muxía»

La Voz de Galicia j. v. lado

cee / la voz 13/11/2017 05:00 h

«Podría contar 40.000 detalles, pero mi hermana falleció hace ocho años y la primera corona que encontré al llegar al tanatorio era de "Tus amigos de Muxía", que acababan de recorrer 700 kilómetros en coche para estar conmigo. Son cosas que no se olvidan y todo eso es fruto, paradójicamente, de la desgracia del barco que nos hermanó con Muxía». Así explicaba ayer Arturo Fuente Pedrejón, a la salida de la misa en el santuario de Nosa Señora da Virxe da Barca, lo que supuso para ellos la catástrofe del Prestige, que cada año lo trae tres o cuatro veces a Galicia, como este mismo fin de semana. Él es presidente de la Asociación Nacional de Voluntarios de Protección Civil (ANAV) e inspector medioambiental del Ayuntamiento de Getafe.

Habitualmente, sus viajes tienen que ver con asuntos de ANAV -en esta ocasión tiene reuniones en A Coruña y en la Academia Galega de Seguridade Pública de A Estrada-, pero en ellos influye mucho la «profunda amistad» entablada con los muxiáns y particularmente con el responsable local de Protección Civil, Ramón Pérez Barrientos. De hecho, en torno a esa relación entre gallegos y madrileños, que incluye también voluntarios de Extremadura, La Rioja, Murcia, Canarias y media España, se ha formado la actual directiva de la asociación nacional, en la que el vicepresidente es coruñés, la secretaria de Boqueixón y el tesorero el propio Pérez Barrientos. «Si alguno de ellos me dijese de dejarlo yo también me iría automáticamente, porque somos un equipo», afirma Fuente Pedrejón, quien, como dice, hay veces que, si pone en la balanza «la gran familia naranja» y la suya propia, no sabe muy bien hacia qué lado se decantaría.

En esta ocasión, ha venido a Muxía -donde ayer tuvieron el único día un poco libre para disfrutar del pueblo: «Y de su gente, que fue lo que me enamoró de esta tierra»- junto a su compañero Luis Monedero, pero otras veces ya lo hizo con su familia, con lo que «los hijos ya han entablado sus propias amistades y todo esto es una cadena».

De los tiempos del Prestige tanto Arturo como Ramón, Luis y todos los que estuvieron más o menos en primera línea durante meses podrían escribir un libro, pero siempre se quedan con el «golpe de solidaridad» que demostró España entera, también media Europa, y que se escenificó de una manera especial en aquel puente de la Constitución del 2002 en el que Muxía era un crisol de nacionalidades y un ciclón de voluntarios.

«Yo en mi trabajo soy inspector de medio ambiente en Getafe y, siempre lo he dicho, aquella fue la mayor catástrofe ambiental de nuestro país, pero también tuvo una respuesta difícilmente superable. Nosotros hicimos unos seis viajes desde Getafe, con jóvenes, amas de casa... Y nos encontrábamos con militares que decías: "Pero si este es del acuartelamiento de mi ciudad". Recuerdo sobre todo una frase de Ramón al rey Juan Carlos. Le dijo: "Han venido los belgas, y ¿los nuestros dónde están, majestad?", porque en aquellos primeros momentos el Gobierno no respondió como debería», relata el presidente de ANAV, con la misma frescura que si se tratase de hechos de la semana pasada. Y es que para ellos Muxía y el Prestige están siempre presentes y cree que todo tiene bastante que ver con la difusión mediática de la catástrofe, en la que se mostraba una zona «pequeña, pobre y desamparada» que la gran mayoría no conocían y de la que quedaron enamorados «porque la gente te daba hasta lo que no tenía». De hecho, coincidiendo con la oleada de incendios del mes pasado, Fuente empezó a recibir llamadas de compañeros: «Me decían: "Tenemos una motobomba pequeña y en cuanto nos digas arrancamos para allí"».

Todo esto, a su juicio, tiene que ver con una creciente conciencia ambiental y con la fuerza de la que goza el movimiento de los voluntarios, que solo en Protección Civil suman más de 80.000. «El ataque al planeta es tan serio que la gente está considerablemente concienciada, porque nuestros nietos ya no conocerán las cuatro estaciones de otoño, invierno, primavera y verano que nos enseñaron a nosotros», concluye Fuente Pedrejón.

Las medallas a los voluntarios son la antesala de un gran homenaje el año que viene

Ni Muxía ni la propia Protección Civil se han olvidado de los voluntarios. De hecho, el mayor auditorio de la localidad lleva el nombre de Salón do Voluntariado, se les ha rendido tributo en varias ocasiones y diferentes elementos en el pueblo recuerdan a quienes les echaron una mano en momentos tan difíciles.

La Asociación Nacional de Protección Civil celebró en abril del año pasado una asamblea estatal de carácter extraordinario en la que una de las medidas adoptadas fue la creación de una medalla específica para reconocer la labor de los voluntarios que participaron en los trabajos de limpieza y en toda la respuesta posterior a la catástrofe. En el registro figuran 5.468 personas de 14 países diferentes y, según explican desde el colectivo, la demanda para recibir la distinción está siendo muy alta. La número 0 le ha sido concedida al rey emérito, Juan Carlos de Borbón, y la número 1 le fue entregada el pasado mes de marzo en A Estrada a la Brigada Galicia VII, la Brilat, con base en Figueirido.

Sin embargo, los reconocimientos no se quedan aquí, porque Protección Civil está preparando un gran acto de homenaje para el año que viene en Muxía, ya que por diferentes motivos de agenda no se pudo concretar para este 15.º aniversario.

Lecciones pendientes

Por otra parte, el expresidente de la Xunta Fernando González Laxe considera que aún hay «lecciones por aprender» del Prestige. Laxe reclama un organismo único que «tome las decisiones» ante este tipo de catástrofes ambientales que esté por encima de «intereses locales, regionales, nacionales o internacionales», un órgano que evitaría problemas de descoordinación como los registrados en los primeros días tras el accidente del petrolero.