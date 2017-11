Feijoo responde a la polémica sobre la campaña de la Xunta contra la violencia

0

La Voz de Galicia Efe

13/11/2017 13:58 h

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha lamentado hoy que haya «quen quere buscar problemas» con la campaña del Gobierno gallego contra la violencia machista y ha defendido que es una campaña similar a la del 8 de marzo, día de la mujer.

En la campaña divulgada por la Xunta con motivo del Día Internacional contra a violencia de xénero, que se celebra el 25 de noviembre, se ve a tres mujeres en un cartel del doble del tamaño que los principales monumentos de Galicia con el lema «O máis grande de Galicia non se maltrata». Esta campaña ha recibido numerosas críticas de organizaciones sociales y grupos de la oposición, como BNG o En Marea, por considerar que cosifica a las mujeres.

Ante este despropósito a Xunta debe retirar esta contraproducente campaña. Paternalismo e cousificación tamén son machismo pic.twitter.com/PiMQhWJUzJ — Ana Pontón (@anaponton) November 12, 2017

.@pau_qa exise a retirada inmediata da campaña da Xunta polo #25M que cousifica ás mulleres e referíndose a elas coma se foran parte do patrimonio. #NonSomosCousas — EnMarea (@En_Marea) November 13, 2017

Tras participar en un acto en Santiago, Núñez Feijoo ha defendido el pacto contra la violencia machista que «naceu no Parlamento» y que posteriormente fue remitido a la Conferencia de Presidentes y al Congreso. «Hai un pacto en Galicia e en España e os manteño e defendo e vamos seguir traballando», ha aseverado Feijoo.

Respecto a la campaña en sí, ha considerado que «é moi parecida á do 8 de marzo» y ha señalado que «entón non houbo problemas mentres que agora alguén quere poñer problemas».

«Eu prefiro as solucións aos problemas. Os pactos contra a violencia de xénero os poñemos en valor e ás veces hai xente que se olvida de que o pactado, pactado está», ha concluido.

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, que ha participado en el mismo acto, ha evitado pronunciarse sobre esta campaña de la Xunta y ha destacado la promovida desde el ayuntamiento compostelano hace dos años y que, en su opinión, se ha convertido en una «campaña de país».

«Quédome coa do municipio de Santiago de hai dous anos; Compostela en negro, agora en negro contra a violencia. Teceu rede, máis de 80 municipios, tres diputacións e miles de comercios e institucións (participan)... Converteuse nunha campaña de país, me quedo no positivo».

«De outras campañas institucionais prefiro non falar porque... prefiro non falar», ha concluido.