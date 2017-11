Tres mil familias se beneficiarán del Bono Coidado, que ya puede solicitarse

0

La Voz de Galicia

redacción / la voz 12/11/2017 05:00 h

No es una situación excepcional: el peque de la casa está malito y sus padres no pueden quedarse en casa para cuidarlo. Para hacer frente a casos como este surgió el Bono Coidado, un programa de la Xunta que acaba de abrir su segunda convocatoria y cuyos requisitos pueden consultarse en el Diario Oficial de Galicia del viernes. El Bono Coidado es, precisamente, una ayuda económica directa para colaborar en el pago de los servicios de atención a la infancia a domicilio cuando el menor está enfermo y no puede ser atendido por su familia, ya sea porque estos están trabajando o porque también se encuentran enfermos.

La ayuda, destinada a facilitar la conciliación, se ha extendido este año a las familias con menores de 12 años y también se han incluido las familias en situación de preadopción o acogimiento familiar. La iniciativa cuenta con un presupuesto de tres millones de euros y se calcula que beneficiará a alrededor de 3.000 familias. Se concederán un máximo de 80 horas por núcleo familiar para el período subvencionado, una cantidad que puede aumentar en los casos de familias con dos o más hijos menores de 12 años.

La nueva orden prevé el pago en efectivo del servicio, de manera que solo será necesario acreditar mediante un recibí del proveedor que este se haya realizado.

Para tener acceso a esta ayuda, la renta de la unidad familiar no puede superar los 45.000 euros o los 13.500 euros por cada miembro. La cuantía que se subvencionará por cada hora depende de la renta familiar.