Portugal destaca del modelo antiincendios gallego el mando único y el uso de helicópteros

La Voz de Galicia xurxo melchor

santiago / la voz 12/11/2017 05:00 h

Galicia fue una de las invitadas a la reunión en Lisboa que el pasado viernes convocó el primer ministro de Portugal, António Costa, para comenzar a diseñar un nuevo sistema de lucha contra los incendios forestales que dé una mejor respuesta y pueda afrontar con éxito crisis como las vividas por el país vecino en junio y octubre, con un centenar de muertos, miles de hectáreas afectadas y muchos damnificados que perdieron casas y fincas.

En representación de la Xunta estuvo el director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto, que explicó el modelo gallego al primer ministro luso y a tres miembros de su Gabinete. Los portugueses están especialmente interesados en el sistema antiincendios gallego por contar con un mando único que no solo opera en cada uno de los fuegos, sino que es la esencia de la estructura del dispositivo y cuenta con una cadena de mando establecida de manera muy clara y que está protocolizada.

Otro de los puntos fuertes del operativo gallego y en el que también se ha fijado Portugal para diseñar su futuro sistema de lucha contra el fuego que deje atrás el actual, basado en bomberos voluntarios, es la utilización de medios aéreos, y en especial de helicópteros, por su gran capacidad de coordinación e integración con las brigadas terrestres. También les interesa, explica la Consellería do Medio Rural, la forma en la que en Galicia se gestiona el problema del abandono de terrenos forestales como punto fundamental a la hora de afrontar tanto la prevención como la extinción.

A esa reunión en Lisboa no solo estaba invitada la Xunta. Portugal también se ha fijado en otros modelos, en concreto en el de la Junta de Andalucía, que es otro de los operativos mejor dotados y más eficaces de España. A la cita también acudió un representante del Gobierno central. Costa también invitó a expertos de Estados Unidos, otro país con mucha experiencia en este campo, y del Observatorio Europeo de Incendios Forestales.

Galicia pone fin al período de alto riesgo tras 135 días y sin cumplir el objetivo de monte quemado

Galicia deja hoy atrás el período de alto riesgo de incendios más largo de la historia, ya que ha durado cuatro meses y medio. Concretamente, 135 días, 28 más de lo que suele ser habitual, ya que en los últimos años la Xunta pudo relajar el dispositivo de lucha contra el fuego el 15 de octubre.

Con la entrada en vigor del riesgo medio de incendios, el operativo dejará de contar con los brigadistas de refuerzo, que constituyen 939 efectivos, por lo que el contingente pasa ahora a estar formado por 2.902 personas. No obstante, la Consellería do Medio Rural no ha levantado aún la prohibición de quemas de maleza.

La campaña de este año no ha sido, ni mucho menos, buena. Es más, es la tercera peor del registro histórico, tan solo superada por las del 2006 y 1989, cuando en Galicia se quemaron 95.947,47 y 198.119,2 hectáreas de monte, respectivamente. El 2017 cerrará por encima de las 62.000, ya que tan solo en la ola incendiaria de los días 14 y 15 de octubre ardieron 49.000. Hasta esa fecha, la superficie afectada se había situado solo en 12.600, lo que hacía pensar en que se podría cumplir o estar muy cerca del objetivo que se había marcado la Xunta para este año: 15.000 hectáreas.

La dramática situación vivida en Galicia en octubre también hizo trizas otro de los objetivos que se había marcado Medio Rural para esta campaña, el de no superar los trece incendios en los que se tuviera que declarar la situación 2, aquella en la que se extreman las alertas por estar en peligro personas y viviendas. En lo que llevamos de este año ya se han producido 22 fuegos de este nivel de peligrosidad, de los que nada menos que 19 se concentraron en la ola incendiaria del 14 y el 15 de octubre.