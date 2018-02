«La mayoría ya se operan antes; es una forma de blindar, aunque yo pediría bajar a 30»

0

La Voz de Galicia Elisa Álvarez

Santiago / la Voz 11/11/2017 05:00 h

La mayoría de las patologías que recoge el decreto ya se operan en menos de 60 días. No obstante, explica Rafael López, es una buena medida, porque blinda por ley este plazo.

-¿En la práctica estas cirugías se operan ya antes de 60 días?

-La gran mayoría sí, pero supongo que es una forma de blindarlo. Aunque casi todos los casos se operan en menos tiempo, puede que alguno se escape, por eso es bueno el decreto, porque significa que toda la maquinaria va a estar atenta. Yo pediría que lo bajaran a 30 días la próxima vez.

-¿Pero sería capaz el sistema?

-Hay que buscar que el sistema sea capaz. Si me preguntas si la supervivencia cambiaría entre 30 y 60 días te diría que probablemente no, pero la angustia y la preocupación del paciente cuanto más corta mejor, siempre teniendo en cuenta que hay algunas enfermedades en las que está indicado que no se puede operar antes, que hay que esperar.

-La oposición dice que esto elevará la derivación a la privada.

-No lo creo, salvo en casos puntuales.

-¿Deben incluirse más cirugías?

-Creo que recoge las más graves, estas normas deben revisarse porque hay que actualizarlas según el conocimiento científico.