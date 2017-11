Las cámaras que detectan el uso del cinturón solo grabarán al conductor

0

La Voz de Galicia josé manuel pan

redacción / la voz 11/11/2017 05:00 h

Multa de 200 euros y retirada de 3 puntos del carné. Ese es el precio que debe pagar un conductor sorprendido sin el cinturón de seguridad. Son demasiados aún los que no utilizan ese dispositivo, pero desde hoy van a estar más controlados, ya que a la vigilancia de la Guardia Civil, de las policías locales y del helicóptero de Tráfico se une ahora un sistema de cámaras que permiten controlar el uso del cinturón en circulación. Así funcionan.

después de dos meses

Fin del período de prueba. Hace dos meses se pusieron en marcha 50 cámaras en toda España, 4 de ellas en las carreteras gallegas. Fue un período de gracia durante el cual las cámaras grabaron las infracciones, pero no tramitaban denuncias. Desde hoy sí están activas y cuando capten a un conductor sin cinturón se iniciará el proceso sancionador, similar al de los radares fijos.

solo al conductor

Petición de identificación. Las imágenes captadas por las cámaras, que llegan de forma telemática a un centro de tratamiento de denuncias, solo graban al conductor. Si se comprueba que no lleva cinturón, la DGT envía la foto al titular del vehículo y lo requiere para que identifique al infractor. Si no lo hace será sancionado con el triple de la multa original, es decir, con 600 euros. Las imágenes de los ocupantes serán siempre pixeladas para que no puedan ser identificados.

con visión artificial

Revisión de cada foto. En el centro de tratamiento de denuncias, un complejo sistema informático revisa cada fotografía y comprueba, utilizando técnicas de visión artificial, si el conductor lleva puesto el cinturón de seguridad. Terminado ese proceso, las imágenes serán revisadas por dos operadores antes de ser validadas.

dónde están las cámaras

En Galicia hay 32 instaladas. La web de la DGT permite saber el punto exacto en el que están las 32 cámaras de control del cinturón que hay en Galicia. En la fase que comienza hoy solo cuatro tramitarán denuncias. El resto irán activándose de manera progresiva. En el conjunto de España hay 227 cámaras y hoy se activan 50.

muchos infractores

230 en una semana. En la última campaña de vigilancia intensiva del uso del cinturón de seguridad, en solo una semana los agentes de la Guardia Civil detectaron en Galicia a 230 conductores y pasajeros sin cinturón. Además, un tercio de los muertos este año en accidentes en las carreteras gallegas no llevaban puesto el cinturón.