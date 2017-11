Los padres de menores de 12 años tendrán ayudas para pagar a un cuidador si sus hijos están enfermos

0

La Voz de Galicia E. Á.

Santiago / La Voz 09/11/2017 05:00 h

A finales de agosto del 2016 se puso en marcha en Galicia una medida para conciliar el llamado Bono Coidado. Se trata de una ayuda económica para contratar a un cuidador cuando los niños menores de 3 años no pueden ir a la guardería por estar enfermos, o bien la persona que se encarga habitualmente de su cuidado no puede hacerlo. En un año solo 110 familias gallegas recurrieron a esta medida, una cifra muy inferior a la prevista cuando se presupuestaron tres millones de euros para estas ayudas.

De ahí que la Consellería de Política Social, que apuesta por este tipo de iniciativas, haya decidido darle una vuelta. Así lo anunció el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, en una visita a las instalaciones de una escuela infantil en Santiago, en la que explicó que esta ayuda para pagar a un cuidador se extenderá hasta los 12 años de edad. No será el único cambio. Habrá modificaciones en la orden que regula esta medida, que se publica mañana en el Diario Oficial de Galicia, para simplificar los trámites. Por ejemplo, además de poder solicitarla los padres y personas que tengan a un niño en acogimiento familiar, también podrán hacerlo aquellos que estén en una situación de guardia preadoptiva. Se elevarán además el número de horas máximas en las que puede recurrirse al cuidador y se simplificará el procedimiento para justificarlo.

Este último cambio es uno de los más importantes, ya que hasta ahora era necesario presentar la factura del cuidador y reclamar a posteriori la ayuda. Con los cambios, los padres podrán apuntarse ya en una bolsa de horas sin tener que esperar a que surja una necesidad puntual, y presentar un simple recibí del cuidador. En cuanto a las horas, en la primera convocatoria se establecía un máximo de 80 por familia, mientras que en la nueva se aumenta un 15 % en el caso de las familias con más de un hijo, lo que supone un tope de 92.

Por renta

La medida no es universal, sino que está vinculada a la renta familiar. No podrán acceder a estas ayudas las familias que superen los 45.000 euros de renta total o más de 13.500 per cápita, e incluso se establecen tramos. Así, en el caso de los hogares con una renta anual inferior a los 3.750 euros por miembro se concederán 14 euros por hora, mientras que esta cuantía va bajando hasta los 7 euros en aquellas familias que llegan a los 13.500.

Feijoo recordó otras medidas que están incluidas en el Plan de Apoio á Natalidade, como la extensión de la Tarxeta Benvida hasta los 3 años -hasta ahora solo se incluía el primer año de vida del menor- en el caso de familias de rentas bajas, o nuevas bonificaciones en las tasas de las escuelas infantiles para padres con más de un hijo en este tramo de edad. También se incrementó el número de casas nido, para tener una herramienta de conciliación en ayuntamientos de menos de cinco mil habitantes y que no cuenten con guarderías.