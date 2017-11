Investigadores de la USC piden consenso social y político para evitar los incendios

0

La Voz de Galicia

lugo / la voz 09/11/2017 05:00 h

Abordar la ordenación territorial del rural gallego. Fomentar la diversificación de usos agrarios y forestales. Aplicar de manera efectiva la legislación vigente. Y transformar el actual dispositivo de extinción de incendios para que sea de prevención. Estas son las cuatro recetas del un manifiesto titulado Por unha nova política para o rural galego que ayer presentaron en el Vicerreitorado do Campus de Lugo 81 profesores e investigadores de distintos departamentos de la Universidade de Santiago (USC). Entre los firmantes se encuentran destacadas figuras científicas de Galicia, como los catedráticos Francisco Díaz-Fierros, Antonio Rigueiro, Lourenzo Fernández Prieto o Javier Guitián Rivera, entre otros

Los docentes apuntan en el manifiesto, al que se pueden adherir más investigadores, que para que no se vuelvan a repetir incendios como los de la segunda semana de octubre «é necesaria unha reflexión colectiva na que participen tanto os habitantes do rural como os do urbano». Señalan que desde el punto de vista científico-técnico ellos pueden aportar su conocimiento para «un debate que supere as explicacións banais e se produza un cambio de rumbo nas políticas territoriais».

Los profesores de los campus de Lugo y de Santiago reclaman consenso social y político para acometer lo que consideran cambios necesarios en las decisiones sobre el ámbito rural. «Somos conscientes de que moitas das medidas a adoptar só deixarán sentir os seus efectos a medio e longo prazo e que ademais poden ser difíciles de aceptar por unha parte importante da poboación. De aí que o consenso social e político sexa imprescindíbel».

En el manifiesto explican que urge la ordenación del territorio en sintonía con las directrices internacionales en materia de planificación de espacios rurales y urbanos, «conservando a biodiversidade e mitigando o cambio climático». Como segunda propuesta, apuntan la necesidad de buscar fórmulas para «frear a perda de terras de uso agrario de elevada aptitude e a destrución de espazos de grande valor ambiental». Por ello, apuestan por una ordenación del sector forestal que tenga en cuenta la diversificación de especies y productos y respete las redes de espacios protegidos.

En tercer lugar, manifiestan que se necesitan mecanismos que permitan el cumplimiento de las leyes en materia de distancias, aprovechamientos y conservación ambiental. Y en cuarto aspecto, aunque destacan el esfuerzo de los trabajadores del servicio contra incendios y valorando el riesgo físico al que se enfrentan, ven más útil las labores de prevención.

«Temos que dar unha nova oportunidade ao noso medio rural»

El germen del manifiesto de investigadores de la USC (de áreas científicas tan diversas como agronomía, biología, botánica, economía, historia, ingeniería de montes, geografía, didáctica, filosofía, zoología o forestal, entre otras) fue un grupo de docentes de la Escola Politécnica de Lugo, al que se fueron sumando el resto de los firmantes. «Preguntámonos que podemos facer para evitar os incendios». Por este motivo, además de expresar sus opiniones, ofrecen sus conocimientos para «colaborar nun proceso de debate aberto e participativo a prol dun modelo de xestión que permita superar a situación actual e proporcionar unha nova oportunidade ao noso medio rural, cuxo futuro, sen as ferramentas axeitadas, pode verse comprometido».