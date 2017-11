La demarcación Miño-Sil debe registrar más de 600 litros de lluvia hasta el 31 de enero para dar carpetazo a la sequía

0

La Voz de Galicia

09/11/2017

La Oficina Técnica de la Sequía de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil se reunió ayer para dar cuenta de las últimas lluvias y analizar en qué situación se encuentra la demarcación. El resultado era previsible, a pesar de las precipitaciones de los últimos días. Han decidido mantener el estado de alerta por sequía en los 160 ayuntamientos gallegos que dependen de esta gestora hidrográfica: «El año hidrológico que acabamos de terminar el 30 de septiembre fue malo, con un 42 % menos de precipitaciones, y los 40 días del nuevo año hidrológico son peores. Ha llovido una media de 42 litros por metro cuadrado en la demarcación, cuando lo normal es que se hubieran superado los 170 litros», dijo el presidente de la confederación, Francisco Marín.

En cuanto a los problemas que pueda ocasionar esta situación de alerta, el presidente de la demarcación indicó que el abastecimiento a la población está garantizando «a medio y corto plazo», pero, de mantenerse esta situación en los próximos meses, sí se verán afectados usos secundarios como «el aprovechamiento hidroeléctrico, los usos industriales y las campañas de regadío».

«Para entrar en situación de normalidad tendría que llover de aquí hasta el 31 de enero más de 600 litros por metro cuadrado, bastante más de lo que sería normal que lloviera en estos meses», respondió sobre el hecho de cuándo se podrá levantar la alerta por sequía en los ayuntamientos gestionados por la confederación.

Marín también aclaró que la demarcación entraría en situación de emergencia «si hubiera un riesgo de abastecimiento a la población en núcleos urbanos de cierta dimensión». Algo que por el momento no se prevé que suceda: «En los próximos meses no hay riesgo de no poder atender el abastecimiento a núcleos importantes de población», dijo, antes de aclarar que se están autorizando nuevas captaciones de agua si las condiciones lo requieren, no solo a particulares o ayuntamientos: «También hay ganaderos que las están solicitando», añadió. Marín también aclaró que desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se está siguiendo muy de cerca la sequía que afecta a todo el territorio español.

El alcalde reclama un trasvase urgente para combatir la sequía

Vigo y su entorno solo tienen agua para menos de cien días. El nivel de los embalse de Eiras y Zamáns no llega al 41 % y el alcalde, Abel Caballero, pide un trasvase del río Verdugo al Oitavén. Caballero afirma que la situación actual es técnicamente de alerta y ha calculado que, de seguir la actual progresión y en vista de las previsiones meteorológicas, se podría pasar a la fase de escasez severa, esto es, menos de 70 días de suministro, en la primera semana de diciembre. Se entrará en emergencia cuando las reservas de agua bajen de los 40 días. La Consellería de Medio Ambiente lo ha acusado de «facer política coa seca» y le pide datos de consumo.