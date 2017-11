Los críticos del PSOE de Ourense echan un pulso a los afines a Pachi Vázquez

0

La Voz de Galicia

09/11/2017

Es difícil saber hoy quién manda en el PSOE ourensano. Sobre el papel, Raúl Fernández, heredero político de Pachi Vázquez, sigue siendo el secretario provincial, pero un grupo de miembros de su ejecutiva ha dimitido. Se han unido para ello diversas corrientes internas del socialismo ourensano, todas las antipachistas. Aseguran que son más de la mitad de los integrantes de la ejecutiva y la maniobra tiene como objetivo hacer caer a la cúpula socialista en la provincia, del mismo modo que hace unos meses le ocurrió a Pedro Sánchez cuando fue derrocado como secretario general. Ahora él ha vuelto a ese puesto tras unas primarias y es precisamente la dirección federal que encabeza la que tendría que formalizar la disolución de la ejecutiva provincial ourensana y el nombramiento de una gestora. Sin embargo, no hay noticias de Ferraz.

Ni desde la sede central de los socialistas en Madrid ni desde la gallega en Santiago se han pronunciado al respecto de la crisis abierta en Ourense ni de las consecuencias orgánicas inmediatas que esta podría tener según los estatutos. Gonzalo Caballero no se ha pronunciado respecto a este asunto. El primer problema grave en la provincia de Ourense tras su reciente ratificación como secretario general del PSdeG le llega al vigués después de que en su ejecutiva autonómica él sí lograse integrar a los dos bandos en disputa en el PSOE ourensano. Aunque, con ello, Caballero no ha impedido el actual enfrentamiento entre unos y otros, en su equipo están tanto los herederos políticos de Pachi Vázquez que dirigen el partido en la provincia como el resto de corrientes internas del socialismo ourensano (con la única excepción del grupo que apoyó a Villoslada).

Caballero no se pronuncia, pero es desde Ferraz desde donde debería formalizarse la disolución de la ejecutiva ourensana y el nombramiento de una gestora provisional. Sin embargo, ayer en la sede central del PSOE no podían siquiera confirmar que el escrito con la dimisión de los 17 miembros críticos de la dirección provincial haya llegado a Madrid.

Sí lo hacen algunos de los firmantes de ese documento, como la diputada Noela Blanco o como el alcalde de O Barco y presidente de la Fegamp (Federación Galega de Municipios e Provincias), Alfredo García, que también es presidente provincial del PSOE, un cargo simbólico, sin responsabilidades ejecutivas. Este no quiso ahondar ayer en los motivos que lo llevaron a dimitir. Él, como otros, ya firmaron el pasado mes de mayo, cuando los críticos se unieron para reclamar la vuelta de Ignacio Gómez a la portavocía de la Diputación ourensana, de la que había sido relevado por sus diferencias con la cúpula provincial del partido. «Respondía a un momento en el que decidimos irnos porque veíamos que la situación no tenía ninguna salida y no se nos hacía caso», dice García.

Precisamente, este sábado estaba prevista una reunión de la ejecutiva para fijar fecha para ese cónclave y para las primarias ourensanas. La secretaria de organización del PSOE ourensano, María Quintas, asegura que esa cita sigue en pie porque ni los dimisionarios le han comunicado sus bajas ni Ferraz o Santiago le han informado de la disolución de la ejecutiva. «Solo tengo conocimiento por los medios de comunicación», dijo la número dos del partido. El control de la organización de las primarias y el congreso, previsto para enero, está en juego en esta disputa.