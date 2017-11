Feijoo acusa al BNG de actuar como los «tontos útiles» del independentismo catalán

0

Fue la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien coló el desafío independentista de Cataluña en la sesión de control del Parlamento gallego, donde emplazó al presidente de la Xunta a crear una comisión sobre el autogobierno y a mover ficha sobre el estatus que ha de tener Galicia en un supuesta redefinición del Estado. Y Núñez Feijoo replicó situando la posición del Bloque en la marginalidad y advirtiendo que están siendo utilizados como los «tontos útiles» del independentismo catalán.

Feijoo y Pontón se reprocharon las fotos que conforman sus biografías. El primero aludió de modo descriptivo a los selfies con Oriol Junqueras o Arnaldo Otegi y la segunda evocó las instantáneas con Marcial Dorado y representantes del lobby de la sanidad. También porfiaron sobre los costes para Galicia de la independencia de Cataluña. El mandatario autonómico los cifró en 5.000 millones de euros, y la portavoz del BNG no lo cuantificó, pese a que remarcar que el Estado adeudaba a Galicia 4.000 millones.

El debate subió de temperatura cuando Feijoo le negó representatividad al BNG para fijar la posición de Galicia en el contexto del Estado. «¿Di que os do BNG non somos galegos? O que pasa é que non respecta aos galegos que non pensan como vostede», objetó Pontón. El jefe del Ejecutivo reprochó a la dirigente nacionalista que manipulara sus palabras: «Claro que son galegos, pero non son os únicos galegos», aclaró, antes de advertir de que el Gobierno gallego no está dispuesto a hacer el ridículo con el debate territorial. «O ridículo xa o fan vostedes cada vez que van a Cataluña a facerse fotos cos independentistas», le espetó a la líder del Bloque.

Y acto seguido preguntó Feijoo si la crítica del BNG era a que la Xunta no se dedicaba al «folclore independentista», algo que el aprovechó para subrayar lo siguiente: «Négome a que os galegos sexamos os tontos útiles do independentismo catalán», porque para eso «xa lles chega con utilizar ao BNG».