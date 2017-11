Denuncian retrasos en el pago de ayudas a las familias con menores de 3 años

0

La Voz de Galicia c. p.

vigo / la voz 08/11/2017 05:00 h

Centenares de madres y padres gallegos han puesto en marcha una campaña de denuncia de los retrasos que aseguran estar sufriendo para cobrar la ayuda habilitada por la Xunta para familias con menores de 3 años. Los afectados mantienen que no solo no perciben la ayuda, sino que tampoco han recibido en la mayor parte de los casos respuesta a la solicitud de la prestación, pese a haberse agotado entre septiembre y octubre el plazo dado por la Consellería de Política Social para contestar las peticiones.

«A cada uno nos dicen una cosa distinta cuando llamamos para pedir información sobre nuestros expedientes. Que si la semana que viene, el mes que viene, y ya han empezado a decir que creen que para enero o febrero», señala Cristina Expósito, portavoz del grupo. Asegura que ninguno de los padres del colectivo que se ha organizado ha cobrado aún la prestación, cuyo importe varía entre 360 euros para las familias con un pequeño, a 1.200 euros para los que además del menor de 3 años tengan otro hijo y 2.400 para los que sumen tres.

«Es una cuestión de voluntad exclusivamente», añade la portavoz, que cifra en unas cinco mil el número de familias afectadas por dicho retraso.

Recuerda el grupo que en todos los casos se trata de personas con escasos recursos económicos, ya que uno de los requisitos para percibir la ayuda es no estar obligado a presentar declaración de la renta, es decir ingresar menos de 22.000 euros de un solo pagador al año o 12.000 de varios. El retraso acumulado en el cobro de la ayuda lleva a los afectados a advertir que han perdido dinero al no realizar la declaración de la renta y no obtener por tanto la devolución de parte de las retenciones.

La Consellería de Política Social indica que el incremento en las peticiones de la ayuda, un 16 % más que el año pasado y 5.062 expedientes en total, puede estar causando «alguna dilación en su tramitación». La atribuyen en concreto al requerimiento de más datos a los solicitantes; problemas causados por cambio de domicilios de los mismos, y en la «lentitud y problemas en los procesos informáticos». La consellería, que cuenta con una partida de tres millones de euros en los presupuestos de este año para dicha ayuda.

Mantiene el departamento que dirige Javier Rey Varela que ya ha pagado la prestación a los mil primeros peticionarios, y que el resto la cobrarán durante noviembre y diciembre. Concluye en su descargo la Xunta que en este año la convocatoria se publicó con más de tres meses de retraso respecto a la del año pasado al haberse aprobado los Presupuestos en febrero. Cristina Expósito asegura que el actual retraso ya se produjo también en el 2015. «Yo cobré en junio del año siguiente», dice.

La Xunta admite, eso sí, que aunque haya retraso en los pagos debería darse antes una comunicación sobre cada resolución.