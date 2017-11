Un juez ve «inaudito» que los empleados del Sergas en Ourense no fichen en el trabajo «Los medios de control constituyen una garantía para el propio trabajador», dice el juez

ourense / la voz 07/11/2017 08:11 h

«Resulta verdaderamente inaudito que una entidad con miles de trabajadores carezca de los típicos instrumentos informáticos o electrónicos de control de cumplimiento de la jornada laboral». Así define el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense el hecho de que los empleados del Sergas en esta provincia no fichen cuando entran y salen de trabajar, un asunto que ha salido a la luz a raíz de que una enfermera del complejo hospitalario de la capital interpusiese una demanda para lograr que el tiempo que invierte en realizar el cambio de turno, lo que se denomina solape, fuese considerado como tiempo efectivo de trabajo.

Obviamente, su reclamación no ha sido admitida porque no se ha podido demostrar si la enfermera excedía en quince o veinte minutos su jornada laboral por tener que informar, o recibir información, sobre el estado de los pacientes, al no existir pruebas que lo demuestren. «Los medios de control constituyen una garantía para el propio trabajador, al tratarse de un medio de prueba fundamental para acreditar los supuestos excesos horarios denunciados», dice el juez.

En el juicio por esta causa, celebrado a finales de octubre, tanto la demandante como el propio Sergas reconocieron que los empleados de la Administración sanitaria de Ourense no tienen obligación de fichar al comienzo y al término de su jornada laboral. Ante esto, y debido a la avalancha de solicitudes que se están recibiendo en el juzgado por casos como este, insta el juez Francisco de Cominges a que los trabajadores exijan al Sergas la implantación de un sistema de control.