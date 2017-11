Afirman que Aena discriminó a dos mujeres en Alvedro por llevar «hiyab», y la empresa afirma que cumplió el protocolo

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Emiliano Mouzo

A Coruña / La Voz 07/11/2017 05:00 h

Desde SOS Racismo Galicia denuncian que Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) «tivo comportamentos abusivos e ofensivos contra dúas mozas que levaban o pelo tapado polo hiyab no aeroporto de Alvedro, na Coruña, e no aeródromo de Bilbao». Consideran que los comportamientos de los encargados de la seguridad de ambas terminales «pódense cualificar de actos de islamofobia».

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de octubre. Ese día una parte del equipo SOS Racismo Galicia, concretamente ocho mujeres, viajaban desde A Coruña a Bilbao para participar en un congreso sobre Islamofobia de Género. En el control de seguridad de Alvedro dos jóvenes del grupo fueron seleccionadas «aleatoriamente» para realizarles un control de sus pertenencias: «Non parece que este acontecemento estea fóra da normalidade, a non ser que as dúas mozas separadas eran as únicas que levaban o hiyab».

El «hiyab» La Voz de Galicia La Voz

Dicen desde SOS Racismo Galicia que la inspección a las dos mujeres en Alvedro se podría considerar como una casualidad. Sin embargo, al regreso del congreso, en el control de seguridad del aeropuerto de Bilbao, «as dúas mozas co pelo tapado polo hiyab tamén foron sometidas a un exame, de novo aleatorio, de explosivos».

Aseguran desde el colectivo que resulta paradójico que el congreso «versara precisamente sobre o acontecido na viaxe, sobre as prácticas discriminatorias que reforzan os prexuízos e os estereotipos que pesan sobre as persoas musulmás. De oito mulleres, dúas foron sinaladas como sospeitosas por levar un pano cubrindo parte da súa cabeza», subrayan. Utilizar el hiyab «como método de detección de posibles persoas sospeitosas vulnera todos os dereitos do ser humano».

Normativa de Seguridad

Desde Aena indicaron ayer que no tenían constancia de la inspección realizada a estas dos mujeres en el aeropuerto de Alvedro, «pero sí en el de Bilbao». Destacan que «Aena cumple con la normativa y con los procedimientos establecidos en el plan nacional de seguridad de forma escrupulosa, y en ningún caso responde o actúa conforme a criterios que sean ajenos a la seguridad, siendo los procesos supervisados por la Guardia Civil».