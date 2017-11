Puigdemont se rinde, pero a Bélgica

0

El expresidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, y los exconsellers Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsantí eludieron anoche la prisión tras comparecer por la tarde ante el juez en Bruselas. Seguirán en libertad, aunque no como hasta ahora, sino condicional, al tener la obligación de permanecer en territorio belga y estar localizados para comparecer ante la justicia cuando sean requeridos. Así lo decidió el juez al filo de la medianoche y lo confirmó Gonzalo Boye, el abogado español de los políticos de ERC, Comín y Serret. Se trataba de la opción más probable porque el riesgo de fuga es muy improbable. Primero, por su voluntad de «internacionalizar su denuncia contra el 155 desde la capital de la Unión Europea». Y segundo, porque pesan sobre ellos sendas órdenes nacional e internacional de detención que limitan sus movimientos sobremanera. Como salgan de su refugio belga, sus horas fuera de España estarían contadas.

Tras una semana de idas y venidas por Bruselas, de declaraciones dramáticas y cientos de maniobras de despiste, el expresidente catalán y su equipo -sobre los que pesa una orden de detención europea acusados por la Justicia española de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos- acudieron ayer a los cuarteles de la policía federal belga en Rue Royal para entregarse. Una maniobra pactada con la Fiscalía para evitar los focos, las instantáneas incómodas de grilletes o furgones policiales y, sobre todo, para afianzar la imagen de que no son fugitivos sino líderes políticos perseguidos en busca de garantías legales que la justicia española, en su opinión, no les puede ofrecer.

la entrega

Privados de libertad desde las 9.17. «A los detenidos se les privó de libertad desde las 9.17 horas de la mañana», aseguró ayer en rueda de prensa el portavoz de la Fiscalía, Gilles Dejemeppe. La policía trasladó a los detenidos hasta el juzgado de guardia donde prestaron declaración por la tarde ante el juez instructor designado para el caso. No fue casualidad que el abogado de Puigdemont, Paul Bekaert, buen conocedor de los procesos de extradición, recomendase a su cliente catalán iniciar el proceso legal en neerlandés, y no en francés. Esta opción podría garantizarle que la causa será llevada por un magistrado flamenco, a priori, más sensible a las causas independentistas.

los plazos

De 60 a 90 días. ¿Qué pasará tras la decisión del juez? «Corresponderá a los abogados estudiar e impugnar la orden de entrega», explica la Fiscalía. Y Bekaert ya ha anunciado que lo hará, alegando falta de garantías de un «juicio justo». Así se dará el pistoletazo de salida al proceso de extradición que podría alargarse hasta el 2018. El caso pasará a manos de la Cámara del Consejo, que deberá decidir en un plazo de quince días si hay motivos fundados o no para devolver a los fugados a España. En ese momento, tanto la fiscalía como la persona concernida pueden recurrir ante la cámara de acusaciones, lo que abre un nuevo plazo de otros 15 días. Al final del procedimiento, existe todavía la posibilidad de un recurso extraordinario en última instancia. En este caso, la jurisdicción dispone también de 15 días para dictar su decisión. Según el Ministerio de Justicia belga, la decisión final debe tomarse en un plazo de 60 o de 90 días «en circunstancias excepcionales». Si se decide ejecutar la euroorden, la persona debe ser entregada en un plazo de 10 días al Estado que pidió su busca y captura.

los cargos

Rebelión y sedición. ¿Qué probabilidades hay de que Puigdemont y los consejeros sean extraditados? El resultado es una incógnita. Bélgica siempre ha sido muy garantista a la hora de tramitar órdenes de entrega a España. Existen precedentes con presos etarras buscados por la justicia española por crímenes de sangre o terrorismo. La estrategia de Puigdemont será desacreditar a la justicia española, poner en duda la separación de poderes y trasladar la imagen de presos políticos perseguidos por sus ideas. La legislación belga contempla 32 tipos de delitos graves que justificarían una entrega inmediata, pero ni la rebelión ni la sedición están tipificados como supuestos por los que se debería ejecutar la orden. La justicia española sí podría encuadrar dentro de la ley la imputación por malversación de caudales públicos si se equipara con «corrupción y fraude». En cualquier caso, la justicia belga puede denegar la orden si cree que España no puede garantizar los derechos de los fugitivos a su retorno.

las condiciones

Exigencia a España de un juicio justo. ¿Cómo se ejecutaría una eventual extradición? Aunque la justicia belga reconozca alguno de los cargos que pesan sobre los fugitivos y dé luz verde a la entrega, el juez podrá exigir a las autoridades judiciales españolas ciertas condiciones y garantías para asegurarse de que se cursará un «juicio justo».

Dos Estados al borde de una crisis diplomática

Diplomacia de alta tensión. Bélgica y España se encuentran a un solo paso de desencadenar una peligrosa crisis diplomática a costa del conflicto catalán. Atrás quedó la equidistancia y la medidísima ambigüedad del Gobierno belga. La incapacidad del primer ministro, Charles Michel, de mantener a raya a sus socios independentistas flamencos (N-VA) está provocando una cascada de salidas de tono y manifestaciones abiertamente despectivas por parte de algunos de sus ministros contra el Gobierno y la justicia españoles. El último en tomar partido fue el titular de Interior, Jan Jambon, quien ayer se despachó a gusto a costa de la orden de detención europea contra Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros, así como las encarcelaciones preventivas de otros miembros del antiguo Ejecutivo catalán. «¿Qué han hecho de malo? Simplemente aplicar el mandato que recibieron de sus electores», declaró.

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, se apresuró a desacreditar las acusaciones de Jambon para recordar que el político belga pertenece a un partido de «acreditado historial xenóbofo» y «nacionalista».

El gesto inédito de deslealtad hacia el Gobierno español llega después de que el propio Michel apercibiese a su secretario de Asilo, Theo Franken, por invitar de forma velada a Puigdemont a pedir refugio en Bélgica. «No eche más leña al fuego», le pidió. Lejos de ceñirse a su papel institucional, los ministros nacionalistas no han desaprovechado la oportunidad de tensar la cuerda a riesgo de provocar una crisis política en el país.

El desafío catalán está siendo perfectamente instrumentalizado por la N-VA para agitar a su propio electorado. El alcalde de Amberes, Bart De Wever, se sumó a la ofensiva contra España echando mano de los libros de historia al rememorar la matanza que por estas fechas perpetró «La Furia Española» en Amberes tras el levantamiento de las 17 provincias de los Países Bajos españoles contra Felipe II. Se saldó con 10.000 belgas muertos.

Las voces discordantes empiezan a asomar también en la oposición. El líder de los socialistas valones, Elio di Rupo, acusó a Rajoy de actuar como «un franquista». «Yo me opongo a la política de Puigdemont, pero me impresionaría mucho que la justicia belga lo metiese en prisión», sostuvo el ex primer ministro.