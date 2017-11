La USC explora la creación del primer grado de tres años en Galicia

0

La Voz de Galicia tamara montero

santiago / la voz 03/11/2017 05:00 h

Está sobre la mesa, pero todavía queda camino por andar. La Universidade de Santiago está explorando la posibilidad de poner en marcha el primer grado de tres años, o, lo que es lo mismo, 180 créditos, en el sistema universitario gallego. Se trata del grado de Emprendemento en el campus de Lugo, que vendría a tomar el testigo de Xestión de Pemes, que dejará de funcionar ante la baja demanda que ha suscitado entre los estudiantes.

Es una posibilidad «e hai que avaliala», explicaba tras el claustro el vicerrector de Oferta Docente de la Universidade de Santiago, Roberto López. De momento, la institución académica compostelana deberá estudiar detenidamente el conjunto del sistema universitario español, puesto que si existe ya un grado semejante a su proyecto que se oferta en cuatro años, no se podrá implantar de tres años en Galicia.

Así quedó establecido en las directrices que estableció la Conferencia de Rectores sobre la polémica medida de poder implantar grados de tres años en España, que toma como referencia la lista de carreras anterior a la implantación de Bolonia: si el título existía, no se puede implantar a tres años. Si no, adelante. Por ejemplo, nunca podrá haber un grado de Biología o de Química de tres años, porque ya existía antes de Bolonia y porque las universidades ya lo ofertan en cuatro cursos.

Tras testar el sistema universitario español para asegurarse de que el grado es realmente nuevo, será el momento de escoger entre la opción de tres y de cuatro cursos, elaborar la memoria e iniciar la tramitación en el seno de la universidad. De aprobarse, será remitido a la agencia de calidad para que dé el visto bueno y pueda comenzar a impartirse.

¿Hay calendario? Sí. Y como muy pronto, ese grado en Emprendemento -que puede que ni siquiera acabe llamándose así, avisa el vicerrector de Oferta Docente- arrancaría en el curso 2019-2020, a la vista del largo proceso que queda por delante.

La nueva carrera pretende convertirse en una opción más atractiva y con mayor demanda que el grado que se extingue, con «máis conexión co mundo empresarial» y mayor orientación a la innovación empresarial. De hecho, se sopesa la posibilidad de que los estudiantes realicen un plan de empresa durante sus estudios.

La Xunta deja a las universidades la libertad de decidir si les interesan las carreras cortas

«Encaixa ben no centro, porque o espírito é semellante á antiga diplomatura». Así define el posible nuevo grado de tres años el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro, que también cree que la implantación de este tipo de titulaciones no será masiva, y menos cuando en su día el Ministerio de Educación optó por las carreras de cuatro años y no por las de tres, con mayor presencia en Europa. «Iso non quere dicir que a formación de tres anos, unha antiga diplomatura, puidese ter o seu sitio».

De todos modos, y cumpliendo las premisas de la Conferencia de Rectores de que solo podrán tener tres cursos los grados completamente nuevos, la Xunta dice que está abierta a esa posibilidad siempre y cuando alguna de las tres universidades esté interesada, pero que no hay «ningún interese» en forzar la creación de ningún grado de 180 créditos en la comunidad.

Complementado con un máster de dos años para dar acceso al doctorado

De convertirse en el primer grado de tres años en Galicia, ¿dará el mismo título que uno de cuatro? El vicerrector de la USC Roberto López explica que todavía habrá que definir exactamente las competencias profesionales que se pueden atribuir a ese título, así como los reconocimientos. Esa es una de las razones por las que se decidió que no se pueden implantar a tres años grados que ya existen en Galicia. Eso sí, si finalmente se opta por los tres años de duración para la nueva titulación de Lugo, es decir, un total de 180 créditos, habrá que complementarlo con un máster de dos años, ya que para poder acceder a los estudios de doctorado hay que haber cursado al menos 300 créditos.